RUGBY. Ancien joueur le mieux payé du monde, qu'es-tu devenu Ayumu Goromaru ?

Ancien joueur du RCT et star au Japon, Ayumu Goromaru a quitté le club varois en 2017. Mais depuis, qu'est devenu l'ancien joueur le mieux payé de la planète rugby ?

Les supporters du RCT ont certainement dû retenir son passage raté du côté de la Rade lors de la saison 2016-2017. Et pourtant, Ayumu Goromaru, c'était bien plus que cela ! Recordman du nombre de points inscrits avec le Japon (708, dont 18 essais), l'ancien arrière des Reds est une véritable légende vivante au pays du Soleil Levant. Un mythe, qui est devenu le temps d'une année, le joueur le mieux payé de la planète rugby, notamment grâce à de nombreux contrats publicitaires plus juteux les uns que les autres (ce dernier touchait presque 2 millions par an selon la presse japonaise). Cette réputation, Goromaru l'a surtout gagné lors de la Coupe du Monde 2015 : âgé alors de 29 ans, le Japonais éblouissait alors le monde de l'Ovalie, grâce à une prestation de folie face à l'Afrique du Sud en poule (il inscrit ce jour-là 24 des 34 points de son équipe, emmenant les Brave Blossoms vers la victoire). Suite à cela, Toulon décida d'engager l'arrière pour une saison, avant de ne pas le reconduire pour celle d'après (5 matchs disputés, 0 points inscrit). Mais depuis, qu'est-il devenu ?

VIDÉO. RCT. Le calvaire d'Ayumu Goromaru contre MontpellierAprès cet épisode raté du côté de Toulon, Goromaru décida de revenir au pays, plus précisément dans son ancien club, le Yamaha Júbilo. Un retour qui fit plaisir à beaucoup de ses fans, qui attendaient avec impatience de revoir l'international japonais, ainsi que sa "Goromaru pose" comme certains l'appelaient. Pour être plus précis, ce terme a été inventé au Japon afin de désigner la pose que prenait l'arrière avant de buter. Une course d'élan très grandement inspirée (voire identique) à celle de Jonny Wilkinson, l'idole de Goromaru. En 2016, l'arrière du Japon s'était par ailleurs confié au Figaro à ce sujet : "Il avait animé une séance de tirs au but à l’issue de notre entraînement (...) J’étais très impressionné par la passion qu’il mettait dans chaque coup de pied… Plus que ses conseils, c’est son exécution qui m’a inspiré. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Il tapait à cinq mètres de la ligne de touche, sans angle, et il a fait un 100%. J’ai été choqué de voir à quel point il était fort. Son attitude m’avait tellement impressionné que je me suis mis à essayer de buter comme lui. Il a inspiré mon geste". Malheureusement pour ses fans, Goromaru a cessé d'utiliser cette pose à son retour au Japon. Mais au-delà de cela, l'arrière n'arrivera plus jamais à porter le maillot de sa sélection nationale à partir de la Coupe du Monde 2015. Celui-ci disputera 4 saisons du côté de la Top League, avant de prendre sa retraite en 2021, à l'âge de 35 ans. Malgré cette fin moins flamboyante, Ayumu Goromaru restera à jamais une légende au Japon, lui qui a grandement aidé à l'implantation du rugby dans un pays davantage porté sur le football et le baseball.

VIDEO. Coupe du monde. Ayumu Goromaru porte le Japon vers un succès historique sur les Springboks