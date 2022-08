RUGBY. Ancien joueur de Lyon, Fainga'a va rebondir... En 3ème division japonaise !

Tout juste parti du LOU après deux saisons passées là-bas, le troisième ligne Colby Fainga'a a décidé de s'engager avec un club de troisième division japonaise.

À 31 ans, et après 4 saisons en Europe, l'ancien troisième ligne du LOU Colby Fainga'a a décidé de s'engager avec le club de Kyushu (ou Kyuden Voltex), actuellement en troisième division japonaise. Un choix pour le moins surprenant pour le joueur australien, qui a tout de même disputé 24 rencontres avec Lyon la saison passée (dont 17 titularisations). Pour Kyushu, c'est en revanche une superbe recrue, qui tentera d'apporter tout son talent et son expérience, afin d'aider le club à monter en League One Division 2.

Le club basé à Fukuoka a par ailleurs réalisé un autre gros coup cet été, puisque ce dernier a réussi à convaincre l'international japonais Akihito Yamada (25 sélections) de rejoindre l'aventure.