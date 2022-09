RUGBY. NATIONALE. Personne n'en parle mais AQUAMAN a signé à La Seyne

Depuis son arrivée, une recrue détonne plus que les autres du côté de La Seyne, en Nationale. Pour son jeu physique, ses muscles, mais pas que...

Que vous soyez un fan inconditionnel des DC Comics, un cinéphile ou simplement une personne qui allume sa télé ou se connecte sur ses réseaux sociaux à l'occasion, vous connaissez forcément l'acteur Jason Momoa, et son incarnation fantastique du super-héros Aquaman. De nom ou de vue au moins, le visage si reconnaissable de celui qui joue le rôle du roi de l'Atlantide vous dit forcément quelque chose, si vous êtes bien de notre planète. Grand fan de ballon ovale et surtout des All Blacks, l'Hawaïen aurait d'ailleurs pu jouer au rugby vu ses origines et son physique avantageux (1m93 pour 108kg), tout en muscles. Eh bien c'est peut-être difficile à croire, mais à première vue, la star hollywoodienne a signé en France, du côté de La Seyne-sur-Mer, décidément auteur d'un gros recrutement pour son accession en Nationale 2 cette année.

Fait étrange, l'Aquaman varois est un peu moins grand et lourd (1m83 pour 105kg), et plus musculeux encore... Après renseignement, on apprend qu'il s'agit en fait de Cody Basson, un 3ème ligne sud-africain arrivé cet été et figure du proue du mercato de l'USS. Pourtant regardez, la ressemblance est frappante !

Cody Basson lors de son arrivée chez les Griquas

D'ailleurs, si ce Basson-là n'a pas connu la starification grâce au cinéma, il n'est pas un sombre inconnu du monde du rugby non plus. Déjà parce que son frère n'est autre que l'ancien ailier des Springboks Bjorn Basson (11 sélections), passé également par Oyonnax il y a quelques saisons. Ensuite parce qu'il a évolué durant des années en Currie Cup, la principale compétition sud-africaine disputée chaque année en intra-muros. Un peu l'équivalent du NPC en Nouvelle-Zélande... Parti en Russie du côté CSKA Moscou en 2021 pour retrouver du temps du jeu, le numéro 8 de 31 ans est ensuite retourné en Afrique du Sud pour disputer l'édition 2022 de la Currie Cup, avec la formation de Valke. Avant de débarquer à La Seyne au mois d'août, où ses coéquipiers sont les premiers à nous avoir informé de la ressemblance troublante entre Momoa et lui.

Jason Momoa sous le maillot des Classic All Blacks

Reste que sur le terrain, le Sud-Africain est au moins aussi virulent que l'homme aux origines samoanes dans ses films. Surpuissant, extrêmement tonique et rapide sur les 30 premiers mètres, Codie Basson réalise un gros début de saison avec l'US Seynoise, pour qui il a déjà planté 2 essais en 3 matchs. Capable de traverser le terrain sur une action, ce grand fan de musculation et de crossfit est également un adepte des gros tubes. En bon suf-af, ça ne s'invente pas...

Alors, Cody Basson ou Aquaman ? Crédit photo @co_ba_8

