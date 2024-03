RUGBY. AMATEUR. A Cognac et Hyères-Carqueiranne, le compte à rebours avant le dépôt de bilan a commencé !

Le Cognac Rugby Charente fait face à un déficit alarmant de 500 000 euros menaçant sa survie. Au Rugby club Hyères-Carqueiranne-La Crau, on pense au dépôt de bilan.

RUGBY. Dépôt de bilan, saison finie et relégation en Fédérale 1, que se passe-t-il à Blagnac ?Après Blagnac en Nationale, le Cognac Rugby Charente, est aussi à un tournant de son histoire. Le club de Nationale 2 se trouve dans une situation périlleuse, avec un déficit alarmant de 500 000 euros menaçant sa survie, selon les informations de France 3. L'appel à la solidarité est plus que jamais d'actualité.

Les sanctions sportives récentes, dont la relégation administration en Fédérale 1, ne font qu'ajouter à l'urgence de la situation. Malgré cela, le club, son staff, et ses joueurs refusent de baisser les bras, conscients des enjeux pour les 50 employés et les 460 licenciés. La récente victoire contre Saint-Jean de Luz, devant 2000 spectateurs, témoigne de l'union sacrée autour du club.

L'émotion est cependant palpable chez les joueurs, à l'image de Léo Sauvètre, ailier du club, qui souligne l'importance de garder la tête haute et de continuer à se battre sur le terrain. Mais au-delà du sportif, c'est tout un territoire qui est appelé à soutenir son équipe. Face à cette crise, les responsables locaux, à l'image de Xavier Triouillier, vice-président de l'agglomération de Grand-Cognac, se montrent déterminés à trouver des solutions pour sauver le club. NATIONALE. ''Le rugby français vit au-dessus de ses moyens'' : après Blagnac, l'agonie financière du RCHCCL'arrivée de Jean-Charles Vicard à la présidence avait pourtant fait souffler un vent d'optimisme. Ancien champion avec le club et figure reconnue de l'entrepreneuriat, Vicard se retrouve désormais face à un défi colossal, cherchant le soutien des élus, des institutions et des entreprises locales pour préserver l'avenir du rugby à Cognac.

L'avenir de la formation néo-aquitaine se joue désormais aussi bien sur le terrain qu'au sein de la communauté qui l'entoure, avec l'espoir d'une résolution positive lors du Conseil de l'agglomération le 21 mars prochain.

Notez que Cognac n'est pas le seul club dans l'incertitude. Du côté d'Hyères-Carqueiranne-La Crau, les nouvelles sont mauvaises si on en croit le Midi Olympique. Les repreneurs attendus "ont été refroidis par la réalité de la situation comptable de la structure varoise." Il ne serait plus question de 300 000 euros, mais de 800 000.

Après Blagnac, c'est un nouveau dépôt de bilan qui se profile à l'horizon pour cette équipe de Nationale. Une réunion de la dernière chance est prévue dans les prochains jours. Mais au vu de la profondeur du trou financier à combler, l'espoir est très mince.