RUGBY. Afrique du Sud. Du costaud dans le staff de Rassie Erasmus pour décrocher un 3e titre historique

Rassie Erasmus a repris le rôle d'entraîneur-chef des Springboks pour les quatre prochaines années. Tony Brown et Jerry Flannery débarquent dans le staff.

Titrée en 2019 puis en 2023, l'Afrique du Sud vise un troisième sacre lors de la Coupe du monde 2027 en Australie. Ce serait la première fois qu'une nation réalise un tel exploit. Pour y parvenir, les Boks ont décidé de faire à nouveau confiance à leur homme providentiel.

Rassie Erasmus, le cerveau derrière les titres consécutifs des Springboks, a en effet repris le rôle d'entraîneur-chef pour les quatre prochaines années. Il succède à Jacques Nienaber, parti au Leinster, après avoir endossé le costume de directeur du rugby.

"Nous sommes ravis d'annoncer que Rassie Erasmus prendra à nouveau les rênes en tant qu'entraîneur-chef des Springboks après son succès avec l'équipe depuis 2018, et nous pensons que nous sommes en bonne voie avec la continuité des structures d'entraînement et les nouveaux arrivants. L'objectif ultime est de remporter un triplé de titres mondial", a déclaré le président de SA Rugby, M. Mark Alexander.

L'autre information, c'est l'arrivée de l'ancien arbitre international Jaco Peyper. Le Sud-Africain, présent à la Coupe du monde en France, a récemment a annoncé sa retraite. Il rejoint l'encadrement en tant que conseiller national sur l'arbitrage.

"C'est également un énorme coup d'avoir un arbitre de classe mondiale en la personne de Jaco Peyper en tant que membre de l'équipe de direction et de conserver son expertise du rugby sud-africain, car comprendre les arbitres et leur analyse des lois est essentiel au succès de toute équipe."

Suite aux départs de Nienaber et de Felix Jones en Angleterre, deux nouveaux techniciens débarquent. Tout d'abord l'ancien talonneur irlandais et entraîneur adjoint des Harlequins Jerry Flannery, qui prendra en charge la défense.

"Tony Brown et Jerry Flannery sont tous deux d'anciens joueurs internationaux et apportent une fantastique expérience d'entraîneur, et leurs compétences compléteront Mzwandile Stick, Deon Davids et Daan Human."

L'ancien demi d'ouverture des All Blacks Tony Brown, qui a été entraîneur adjoint du Japon de 2016 à la Coupe du monde 2023 et a également des Highlanders en 2017, 2021 et 2022. Il se concentrera sur l'attaque. Les Boks vont-ils réussir un triplé historique selon vous ?