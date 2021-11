RUGBY à XIII. Et si les Dragons Catalans jouaient bientôt au Stade Vélodrome ?

Les Dragons Catalans et leur président Bernard Guasch songeraient à délocaliser un match du côté de Marseille, dans le magnifique Stade Vélodrome.

Il y a quelques semaines, nous vivions la fantastique épopée des Dragons Catalans en Super League, eux qui finirent par s'incliner en finale de la compétition face à St Helens, à Old Trafford. Pour autant, les hommes de Gilbert-Brutus et leur président M. Guasch ne se reposent pas sur leurs lauriers et s'activent pour la saison à venir, qui débutera le dès le 10 février prochain.

À un mois de la reprise des entraînements, le club du 66 est en effet pleinement occupé par plusieurs dossiers qui animent ses coulisses en ce moment. Au-delà du recrutement ou des campagnes de réabonnement, c'est surtout les traditionnelles délocalisations qui sont actuellement au coeur des préoccupations. Celles-ci sont en effet récurrentes pour les Dragons afin que le club puisse, à l'occasion de grandes réceptions, bénéficier d'une visibilité maximale et d'enceintes de renoms, à la capacité bien plus grande que son stade. Et après le Camp Nou ou Ernest-Wallon par le passé, les Dragons s'attaqueraient cette fois à un autre gros morceau : l'Orange Vélodrome de Marseille.

Le président Bernard Guasch aurait fait d'une délocalisation dans le 13 pour l'été 2022 l'une de ses priorités, d'après l'Indépendant. Si les Catalans pourraient alors bénéficier d'un écrin tout bonnement unique en France, remplir les quelque 67 300 places de l'enceinte du boulevard Michelet serait un sacré défi pour eux. D'autant qu'aux premiers échos de la nouvelle, nombre de supporters pyrénéens n'apprécieraient pas du tout l'idée d'une délocalisation à près de 4 heures de route de Perpignan... Affaire à suivre.