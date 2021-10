VIDEO. Pas d’exploit pour les Dragons Catalans en finale de Super League

Ce samedi 09 octobre, les Dragons Catalans ont été défaits en finale de Super League face aux Saints de St Helens (12-10).

Certains le disent, “Perpignan est au rugby ce que Marseille est au foot”. Pourtant, ce n’est pas au Vélodrome mais bien à Old Trafford, temple du football britannique et de Manchester United, que la Furia Catalane a vibré hier soir. Sur le score malheureux de 12 à 10, les Dragons Catalans échouent à devenir (à jamais) les premiers Français vainqueurs d’un titre de Super League. Si la bataille a été rude, l’intention y était et les coéquipiers de James Maloney ne se sont pas défilés pour cette ultime échéance aux couleurs Sang et Or. Ce dernier s’exprime d’ailleurs à l’issue du match au micro de Sky Sports : “Je suis déçu et blessé. J’ai déjà perdu des finales, je sais ce que cela fait et je ne voulais pas partager ça avec les copains.” Bien que courageux, les Saints de St Helens, favoris et désormais triple vainqueur consécutif, repartent avec le trophée. Super League. Moment historique pour les Dragons Catalans et leurs supporters : ''On a des patrons et du talent partout''

À la fin du match, une action aura fait bondir de sa chaise l’iconique voix du XIII français, Rodolphe Pirès, sur Bein Sport. Un tenu mal effectué par la star Sam Tomkins, désigné Man of Steel de la saison, est sifflé à trois minutes du terme. Une faute inscrite dans le règlement, mais rarement sifflée. Si les Dragons Catalans repartent sans le titre, ils peuvent tout de même se réjouir d’une saison exceptionnelle qui fera date dans l’histoire du rugby à XIII tricolore.