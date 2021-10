Super League. Moment historique pour les Dragons Catalans et leurs supporters : ''On a des patrons et du talent partout''

Ce samedi, les Dragons Catalans affrontent St Helens en finale de Super League sur la pelouse du mythique stade d'Old Trafford en Angleterre.

Les supporters des @DragonsOfficiel mettent un joyeux bordel lyrique à l’aéroport de #Perpignan pic.twitter.com/tioWI8tJUq — L’Indep Perpignan (@LIndep_perpi) October 7, 2021

On ne parle pas souvent de Rugby à XIII sur le Rugbynistère. Il faut dire que Kalyn Ponga ne casse pas des chevilles tous les week-ends. Et puis Sam Burgess a pris sa retraite. Mais ce samedi, les Dragons Catalans jouent la finale de la Super League St Helens à Old Trafford en Angleterre. Un moment historique pour le club. "C'est une fierté d'être en finale dans ce stade mythique et de représenter le rugby à XIII Français ! nous confie Thomas, supporter des Dragons. Ensuite pour le match, on sait que ça sera dur car St-Helens est le favori, c'est le double-tenant du titre ! Mais en même temps il y a cette espèce de confiance à toute épreuve de cette équipe cette année qui fait que je crois énormément en eux. D'autant que Tomkins devrait revenir. On a des patrons et du talent partout. Ça va le faire !" Malgré l'engouement des supporters autour de cette rencontre, à savoir quatre avions en partance de Perpignan, tous ne pourront pas se rendre à Manchester. Mais ils ont tenu à montrer leur soutien aux joueurs lors de leur départ pour l'Angleterre ce jeudi.

« C’est à la vie à la mort les gars » les supporters des @DragonsOfficiel redoublent d’effort pour motiver les troupes pic.twitter.com/AHNWxyEOfi — L’Indep Perpignan (@LIndep_perpi) October 7, 2021

Des écrans géants sont prévus à Perpignan à la Place de la République et sur le parvis du Palais des Congrès. D'autres communes du département comme Néfiach ou Saint-Cyprien ont aussi organisé la retransmission du match.

Ce samedi, tout le peuple catalan ou presque sera derrière les Dragons. "Il y a pas mal de soutien du sud, c’est vrai ! Ils n'ont pas autant ce clivage XIII/XV comme on peut avoir à Perpignan ! Ça leur fait beaucoup plaisir d'entendre l'hymne Catalan entonné tous les matchs à Brutus. Au nord, c’est plus compliqué, mais la jeune génération dont je fais partie se reconnaît dans ces Dragons Catalans comme dans l'USAP ! Après il faut l'avouer que c'est moins passionné côté XIII, mais le club est jeune et petit à petit ça prend !" Les Dragons auront même des supporters sur place.