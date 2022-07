RUGBY. A Toulon, la couleur insolite des maillots d'entraînement laisse les supporters perplexes

Le Rugby club toulonnais a repris l'entraînement cette semaine sous la chaleur estivale. Les supporters ont été surpris par la couleur des maillots d'entraînement.

Top 14/Pro D2. Le programme des matchs amicaux de l'été 2022 : un seul match pour ToulouseC'est déjà la reprise pour les clubs de Top 14. À peine le temps de souffler après la fin de la saison qu'il faut déjà transpirer à grosses gouttes sous la canicule. Du côté de Toulon, le retour à l'entraînement a eu lieu ce mercredi au Campus RCT. Des entraînements ouverts au public durant lequel les supporters ont été surpris de voir les joueurs s'entraîner sous des couleurs plutôt insolites en ce 14 juillet. En effet, pas de rouge sur les tenues des Toulonnais mais du turquoise. On sait qu'il ne s'agit que de maillots d'entraînement. Mais si on regarde de plus près, on peut également voir que le logo du RCT sur le shot n'était ni rouge ni noir. De quoi s'interroger sur le futur maillot du Rugby club toulonnais.

✅ 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝟐

☀️Pas de jour férié pour nos joueurs en ce 14 Juillet mais un entrainement physique et collectif sous le chaud soleil du Campus RCT...

📸 Les photos du jour 👇#PréparationPhysique#ParceQueToulon pic.twitter.com/MNcAqUEUQa — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 14, 2022

Elles sont ou nos belles couleurs rouge et noir ??? 😡 — [email protected] (@baptisteetmano1) July 14, 2022

Va-t-on avoir droit à une surprise de taille ? Notez que les couleurs habituelles du club étaient bien au rendez-vous de l'entraînement du 13 juillet.