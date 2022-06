Top 14/Pro D2. Le programme des matchs amicaux de l'été 2022

Les clubs de Top 14 et Pro D2 vont retrouver le rythme cet été en s'affrontant lors de matchs amicaux. Dégraissez vos articulations et démarrez la machine !

Pour rentrer dans le bain le plus tôt possible, les joueurs professionnels vont s'affronter lors de matchs amicaux. Sous la chaleur de l'été, les différentes écuries vont essayer d'assurer la meilleure préparation possible afin de démarrer pleine bourre cette saison 2022-2023. À l'aube de la Coupe du Monde de Rugby 2023, de nombreux joueurs auront à prouver leurs qualités avant l'échéance mondiale.

Programme :

Vendredi 29 juillet :

Stade Aurillacois - RC Massy Essonne

Vendredi 5 août :

AS Béziers Hérault - FC Grenoble

Stade Aurillacois - USO Nevers

Samedi 6 août :

Rouen Normandie Rugby - RC Vannes

Vendredi 12 août :

Samedi 13 août :

RC Vannes - USO Nevers

Vendredi 19 août :

CA Brive - Bristol Bears

Valence-Romans DR - US Oyonnax

Auvergne - ASM Clermont Toulon

Samedi 20 août :

Aviron Bayonnais - Union Bordeaux Bègles

Vendredi 26 août :

CA Brive - Racing 92

ASM Clermont Auvergne - Union Bordeaux Bègles

Dates à déterminer :