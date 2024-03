RUGBY. A 40 ans, la carrière exceptionnelle de cette légende du rugby mondiale va prendre fin

Le champion du monde 2007 avec l'Afrique du Sud et ancien demi de mêlée des Springboks Ruan Pienaar raccrochera enfin les crampons à 40 ans.

A 40 ans, Ruan Pienaar, le maestro des Toyota Cheetahs et ancienne légende des Springboks, annonce qui va très prochainement raccrocher les crampons. Un départ annoncé sous le feu des projecteurs, puisqu'il vient d'être sacré joueur de l'année de la première division de la Currie Cup.

Pienaar décide (enfin) de raccrocher ses crampons en juin, après une éclatante carrière. Il confie via la presse locale, non sans émotion, que sa dernière danse sur les terrains se jouera peut-être face à Clermont, en Challenge Cup, un dernier challenge pour la route.

Les Sud-Africains ayant en effet rendez-vous le 6 avril sur la pelouse du Michelin face aux Clermontois. Se hisseront-ils en finale ? Ce ne serait pas la première jouée par l'illustre numéro 9. Lui qui a participé à celle de Super Rugby en 2007, de Coupe d'Europe en 2012 et du Pro 12 l'année suivante ou encore à celle de Top 14 en 2018 avec le MHR.

Sa très longue carrière a été marquée par 88 sélections avec les Springboks et une indélébile victoire en Coupe du Monde en 2007. Pendant 20 ans passés sur les pelouses du monde entier, des Sharks à l'Ulster en passant par Montpellier entre 2017 et 2019, Pienaar a marqué les supporters et inspiré de nombreux joueurs.

Sa dernière apparition sous le maillot des Springboks avait eu lieu lors de la Coupe du monde 2015 en Angleterre. Titulaire contre le Japon, il avait ensuite été remplaçant jusqu'à la petite finale remportée aux dépens de l'Argentine. Il n'était pas entré en jeu lors du quart face au Pays de Galles ni lors de la demie contre les All Blacks.

Il laisse derrière lui un héritage, pas seulement dans les trophées et les récompenses, mais dans l'impact qu'il a eu sur les jeunes talents. Pienaar voit ainsi dans Rewan Kruger, Ruben de Haas, et le jeune prodige de 18 ans, Christiaan van der Westhuizen, l'avenir brillant des Cheetahs sous le maillot de demi de mêlée.

Cette transition n'est pas un adieu, mais un passage de témoin. Pienaar, envisageant un rôle d'entraîneur, s'apprête à offrir son savoir à la nouvelle génération. Une manière de rester dans le jeu, de continuer à inspirer et à façonner les futurs champions. Lui qui a été sacré au niveau mondial sous le maillot de l'Afrique du Sud avec les U19 (2003) puis les U21 (2005).