RUGBY. 6 Nations. Un Crunch chargé d'enjeux et de passion : La France au révélateur anglais

Les joueurs du XV de France ont hâte d'en découdre avec l'Angleterre dans le cadre de la 5e et dernière journée du Tournoi des 6 Nations samedi à Lyon.

Dernier tour de terrain pour le XV de France ce samedi à Lyon face à l'Angleterre. Un Crunch en guise de dessert pour les joueurs et les supporters. Après une entrée en compétition difficile à digérer pour tout le monde, on espère que la note ne sera pas trop salée pour la France face à Anglais qui n'ont peut-être pas encore digéré la fessée de l'an dernier.

"Les Anglais n’ont sûrement pas oublié le match de l’an dernier même s’ils sont sûrement concentrés sur ce week-end. Pour nous c’est pareil : on ne regarde pas trop en arrière", confie au Monde le deuxième ligne Thibaud Flament avec beaucoup d'excitation. Les matchs contre l’Angleterre sont toujours très excitants et accrochés. Ça se « branche » des deux côtés du terrain durant la rencontre. C’est le crunch, donc c’est forcément spécial." ''Bien plus qu'un match de rugby'', l'oeil expert d'Émile Ntamack sur le Crunch entre la France et l'AngleterreLes deux équipes attendent beaucoup de cette rencontre. Non seulement pour terminer le 6 Nations en beauté sur une possible deuxième marche. Mais aussi pour valider la victoire de la semaine dernière, respectivement contre l'Irlande et le Pays de Galles. Moribonds lors des trois premières journées, les Tricolores ont enclenché une nouvelle dynamique à Cardiff.

Je pense que l’après-Coupe du monde a un peu joué sur le groupe, il fallait digérer cette compétition. Il faut aussi prendre en compte que nous sommes tous partis sur un nouveau cycle et que certains joueurs manquent, alors que d’autres arrivent, et il y a un nouveau staff aussi. Il y a forcément une phase d’adaptation avec tous ces changements.

"Le groupe avait besoin d’une victoire comme ça. On sait que l’on peut techniquement encore remporter le tournoi, mais surtout que la seule façon d’y prétendre est de faire un gros match et de gagner samedi. Donc on est vraiment concentrés là-dessus." Ils savent pertinemment que l'Angleterre va leur proposer une énorme opposition. Si le staff n'a pas manqué de leur rappeler les forces de cette équipe, ils ont bien conscience que lui passer 50 points n'arrive pas tous les ans.

Grégory Alldritt n'a pas oublié qu'en dépit de la déculottée durant le Tournoi 2023, le XV de la Rose est allé décrocher une troisième place à du Mondial. Ils auraient même pu se hisser en finale face à la Nouvelle-Zélande. "Certains diront qu'ils ont eu un tableau facile, mais ce n'est jamais facile de terminer troisième d'une coupe du monde. Il faut être rigoureux et résilient pendant toute la compétition". VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Dans ce Tournoi, les Anglais ont eu du bon et du moins bon à l'instar de la France. Et comme les Bleus, ils semblent monter en puissance en cette fin de 6 Nations. En conférence de presse via RMC, le capitaine tricolore rappelle les forces de cette équipe avec notamment des joueurs qui ont faim en troisième ligne. Il y aura des matchs dans le match, particulièrement avec Ben Earl, très en vue pour l'Angleterre. 6 NATIONS. Orgie de jeu pour le Crunch ? Earl, Smith, Ramos et Le Garrec prêts à enflammer Lyon !

A l'orée de ce Crunch, le Rochelais estime que les compteurs sont remis à zéro même si la défaite de l'an passé est sans doute encore dans un coin de leur tête. Comme pour la France, le groupe a évolué et il se cherche sans doute encore sur le pré. Néanmoins, Anglais comme Français ont montré de belles choses la semaine passée et on espère que le spectacle sera au rendez-vous.

C’est toujours mieux quand vous préparez une semaine après avoir gagné. On a la sourire, c’est mieux, on est un peu plus décontracté. Mais on reste "focus" parce que suivant les résultats des autres équipes, on peut quand même gagner le Tournoi. Et même à domicile, on va essayer de refaire vivre ce XV de France à fond. (Nicolas Depoortère pour RMC)

