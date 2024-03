''Bien plus qu'un match de rugby'', l'oeil expert d'Émile Ntamack sur le Crunch entre la France et l'Angleterre

L'ancienne légende du XV de France Émile Ntamack s'attend à un match compliqué face à l'Angleterre. Mais il voit les Bleus l'emporter ce samedi à Lyon.

"Crunch time !". Pas besoin d'une traduction pour comprendre que le choc entre le XV de France et l'Angleterre est au programme de ce super samedi rugby. Français et Anglais vont clôturer cette édition 2024 du Tournoi. On aurait aimé que les Bleus soient en course pour la victoire finale. Mais s'ils ont dit au revoir à la première place, ils peuvent encore être les dauphins de l'Irlande. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Il ne fait en effet pas beaucoup de doutes dans les têtes des spécialistes sur l'issue du match entre Irlandais et Écossais à Dublin. Émile Ntamack fait partie de ceux qui ne donnent aucune chance au XV du Chardon. L'ancien joueur du XV de France s'est même dit déçu par l'Ecosse dans cette compétition.

De retour dans sa ville natale à l'occasion du Crunch, "Milou" avait du mal à cacher son impatience ce vendredi lors d'une soirée organisée par Sage, partenaire officiel des Six Nations Rugby et pourvoyeur de statistiques pendant la compétition. "Il y a toute une histoire autour des matchs entre la France et l'Angleterre, ça va au-delà du rugby". Une rivalité qu'inscrit dans également dans les livres d'Histoire.

Il est vrai que si l'Irlande a volé la vedette aux autres nations de par ses performances, le choc face aux Anglais a toujours une saveur particulière pour les joueurs et les supporters. L'ancien trois-quarts des Bleus place le Principality Stadium au sommet de son classement des plus beaux stades du monde. Mais ce samedi à Lyon, ce Crunch promet de faire des étincelles au Groupama Stadium.

"Ce qu'ont réalisé les Anglais face à l'Irlande, c'est très fort." Si le drop de Marcus Smith a marqué les esprits en offrant la victoire aux siens, c'est la performance globale de l'Angleterre et sa physicalité qui a impressionné le papa de Romain. Il ne s'attend pas à autre chose de la part des hommes de Steve Borthwick face aux Bleus. RUGBY. 6 Nations. ''Répondre à ces agressions'', le XV de France prêt pour un Crunch épicé !Les hommes de Fabien Galthié seront-ils en mesure d'y répondre ? La victoire à Cardiff a fait du bien au moral et montré que les Tricolores pouvaient élever leur niveau de jeu, mais "tout n'a pas été parfait. L'apport de sang neuf est une bonne chose," mais les néo-capés n'ont pas encore l'expérience des grands rendez-vous.

Pour Émile Ntamack, il y a de l'incertitude autour de la physionomie de la rencontre. Et il n'est pas les seuls. Sage avait aussi convié des journalistes anglais ce vendredi soir à Lyon, et ils n'étaient pas plus certains du score que nous autres Tricolores. Bien que rassurés par la victoire contre l'Irlande, ils n'ont pas oublié la fessée de l'an passé.

Les prestations françaises dans ce Tournoi ont fait ressurgir ce côté imprévisible qui a si souvent caractérisé le XV de France dans son histoire. Là où les prestations depuis 2020 sous les ordres de Galthié avaient amené une certaine sérénité et un sentiment de maitrise. Malgré tout, "Milou" se veut confiant et même si la manière ne sera peut-être pas au rendez-vous : "Les Bleus vont remporter ce Crunch !" On espère qu'il est aussi bon sur les pronos qu'il ne l'était sur le pré !

Merci à Émile Ntamack d'avoir pris le temps de discuter avec nous du Crunch. Et merci à Sage pour son invitation.