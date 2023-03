RUGBY. 6 Nations. Quelles sont les clés du match entre l'Angleterre et la France selon la presse étrangère ?

L'équipe de France affronte l'Angleterre dans le 6 Nations. Un match à portée des Tricolores. S'ils veulent l'emporter, ils devront cependant être meilleurs.

RUGBY. VIDEO. Il y a 32 ans, la France inscrivait ''l'essai du siècle'' à Twickenham !C'est un gros morceau qui attend l'équipe de France ce samedi à Twickenham face à l'Angleterre. "Les Anglais vont nous pousser à nos limites", a confié cette semaine le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Après la victoire face à l'Ecosse, les Tricolores ont eu le temps de préparer ce Crunch avec l'intention de l'emporter pour la première fois en Angleterre depuis 2005. La tâche ne sera pas facile même si le XV de la Rose se cherche encore car les Bleus ne sont pas aussi souverains que l'an passé. Un constat notamment fait par la presse britannique avant ce choc de la 4e journée du 6 Nations. "Il y a eu des périodes où ils ont été sur le devant de la scène, mais ils ont été incapables de le maintenir", analyse Planet Rugby. On a ainsi vu des Français à leur avantage contre l'Italie et l'Ecosse où leur domination a permis d'avoir de bons ballons à négocier. "En Irlande, ils étaient extrêmement compétitifs contre les hommes d'Andy Farrell, mais leur intensité a diminué au fil de la partie." RUGBY. 6 Nations. L'Angleterre sait comment battre l'équipe de France et le dit clairement !Si la forme physique pouvait être un point faible de l'équipe de France par le passé, ce n'est plus quelque chose qui définit le groupe actuel. "Cependant, s'ils ne démarrent pas bien et que l'Angleterre est en mesure de remporter la bataille de la ligne d'avantage – un domaine dans lequel l'Angleterre a été forte au cours des deux derniers matchs – alors les Bleus pourraient bien se diriger vers une autre défaite à Twickenham." Pour le site anglais, l'autre domaine dans lequel les protégés de Galthié devront être meilleurs, c'est le jeu au pied. Les deux équipes usent beaucoup du pied, en particulier les Anglais. Mais Planet Rugby estime que les Bleus n'ont pas été bons dans cet exercice. "Ils doivent trouver un moyen de mieux contrôler la position sur le terrain." Jouer dans le camp adverse, c'est se donner de l'air, mais aussi éviter de trop se fatiguer en défendant dans des zones chaudes. Si Dupont est celui qui distille le plus de jeu au pied, il faudrait que Romain Ntamack et Thomas Ramos s'y mettent aussi pour enlever un peu de pression au demi de mêlée français.