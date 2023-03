RUGBY. VIDEO. Il y a 32 ans, la France inscrivait ''l'essai du siècle'' à Twickenham !

À la veille du Crunch, l'équipe de France s'apprête à livrer une grosse bataille sur le terrain mythique de Twickenham. Par le passé, leurs ainés avaient réussi de magnifiques exploits.

Un autre essai du bout du monde !

Si vous connaissez sans doute tous l'essai du bout du monde inscrit par Jean-Luc Sadourny face aux All Blacks, un autre essai légendaire a grandement forgé la réputation du 15 de France. Surnommé "l'essai du siècle" par certains observateurs et par bon nombre d'Anglais, nous allons vous parler de la réalisation de Philippe Saint-André, en 1991, à Twickenham, lors du Tournoi des 5 Nations. C'était au début du match, nos Tricolores étaient menés de 3 points, et les Anglais avaient une pénalité, excentrée sur les 15 mètres. Cette tentative passa à la droite des poteaux, et Pierre Berbizier réceptionna le ballon dans l'en-but des Bleus. Ce dernier, pas avare de jeu, s'est mis à relancer depuis sa ligne, en s'appuyant ensuite sur Serge Blanco. Le Biarrot entama une course en travers, avant de servir Lafond qui décala parfaitement Philippe Sella sur l'aile. Le centre d'Agen continua sa course le long de la ligne, avant de croiser avec un timing parfait avec Camberabero, qui se joua avec aisance des joueurs anglais. Ce dernier avait fait un coup de pied par-dessus pour lui-même, en pleine course, avant de lever la tête et d'apercevoir, au loin, son ami de l'arrière-garde, Philippe Saint-André ! Le numéro 15 français exécuta un coup de pied de recentrage, très en vogue à l'époque, qui aura eu le mérite d'être tout à fait efficace, avec le bon rebond, pour que l'ailier du 15 de France file aplatir le cuir. En moins de 20 secondes, l'équipe de France était parvenue à remonter la totalité du terrain, sans même se faire toucher par un défenseur, avec classe et élégance. Cette action d'anthologie aura marqué le public de Twickenham ce jour-là, qui ne s'était pas empêché d'applaudir l'essai des Français. Samedi, la bande à Dupont est capable de ce type d'actions, faites de vitesse et d'instinct, et croisons les doigts pour que ce genre d'exploit soit réitéré.