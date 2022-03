RUGBY. 6 Nations. Quel succès pour la France lorsqu'elle affronte l'Angleterre en fin de Tournoi ?

Les matchs entre la France et l'Angleterre en fin de Tournoi se comptent sur les doigts d'une main. Et pour le moment, les Bleus ne sont pas à la fête.

6 Nations. Eddie Jones sait comment battre l'équipe de France et la priver du Grand ChelemLe Crunch est déjà sur toutes les bouches. Samedi, la France et l'Angleterre croiseront une nouvelle fois le fer. S'il n'est plus question de se mettre des grands coups d'épée dans les flottantes ou sur le crâne pour savoir qui régnera sur tel ou tel territoire. Il en va quand même de l'hégémonie européenne. Si les Bleus gagnent à Saint-Denis, ils remporteront le Tournoi des 6 Nations, Grand Chelem à la clé. La France sera alors la meilleure nation de l'hémisphère nord et se placera à la deuxième au classement mondial. De quoi chagriner nos amis anglais, et ce, même s'ils ont plus souvent battu les Tricolores que l'inverse. Sur 108 matchs toutes compétitions confondues, l'Angleterre totalise 60 succès, la France 41. Une 42e victoire n'inverserait donc pas la balance, mais elle serait ô combien importante et symbolique pour les Français qui n'ont pas remporté le Tournoi depuis 2010.



Les rencontres entre ces deux nations sont toujours un événement. Surtout quand elles ont lieu en fin de Tournoi. Et ça, c'est extrêmement rare contrairement à ce que certains pourraient croire. Les matchs successifs de 2015 et 2016 ne font pas la règle. En effet, on ne compte que 5 rencontres entre la France et l'Angleterre lors de la dernière journée depuis que l'Italie a fait son entrée dans le Tournoi. Le premier affrontement a eu lieu en 2001, le deuxième en 2004 et puis il a fallu attendre 2010 pour que Français et Anglais soient à nouveau opposés en fin de compétition. Un succès 12 à 10 des Bleus qui leur avait permis de décrocher le Grand Chelem. QUIZ - Peux-tu citer les 30 vainqueurs du Grand Chelem 2010 avec le XV de France ?Faut-il y voir un bon présage ? On se saurait se montrer trop prudent, car l'Angleterre n'est pas un adversaire qui réussit aux Tricolores en fin de Tournoi. En 2001 à Twickenham, le match s'était soldé par un 48 à 19 pour les sujets de Sa Majesté. Trois ans plus tard, les Bleus l'emportaient 24 à 21 à Saint-Denis. Quid de 2015 et 2016 ? Victoire 55 à 35 des hommes de Jones à Londres dans un match totalement fou puis un autre succès des Anglais (21-31) un an plus tard au Stade de France. Ce samedi, les Tricolores ont donc la possibilité d'égaliser à trois victoires partout. Un succès sur lequel ils pourraient surfer pour rejoindre les Anglais en 2023 au nombre de titres mondiaux remportés.