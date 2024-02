RUGBY. 6 Nations. L'Ecosse, victime expiratoire parfaite pour le XV de France après l'humiliation ?

Le XV de France a souvent réussi à rebondir dans le 6 Nations en battant l'Écosse. Mais samedi, les Bleus seront en terre hostile. L'histoire va-t-elle se répéter ?

RUGBY. Défait mais Pas Vaincu ? Pourquoi le XV de France N'a Pas Dit Son Dernier Mot dans le 6 NationsLe XV de France s'est pris les pieds dans la pelouse à Marseille lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Si un éventuel Grand Chelem s'est envolé, une victoire finale dans la compétition est toujours possible. Cela passe désormais par un sans-faute lors des prochaines rencontres.

Et commence dès ce samedi face à l'Ecosse. Après avoir encaissé le plus grand nombre de points face au XV du Trèfle en 115 ans, les Bleus sont revanchards. Au sortir de l'humiliation du Vélodrome, ils veulent montrer le vrai visage du XV de France à Murrayfield. Un XV de France Déterminé à Montrer son Vrai Visage en Ecosse : ''On a rarement été humilié comme la semaine dernière''Ce n'est pas la première fois dans le 6 Nations que la France s'incline lors de son premier match. Cela s'est produit à sept reprises depuis 2000. Et ce n'est en aucun cas synonyme de cuillère de bois. Même c'est arrivé en 2013 sous les ordres de Philippe Saint-André.

En 2006, les Tricolores avaient même réussi l'exploit de remporter le Tournoi dans cette configuration. A l'époque, ils avaient été battus par l'Ecosse sur sa pelouse d'entrée 20 à 16 puis avaient rebondi la semaine suivant en dominant l'Irlande à Saint-Denis.

D'ordinaire, ce sont justement les Écossais qui servent aux Tricolores à redresser la barre après un revers initial. En 2003, ces derniers avaient rebondi après une défaite à Twickenham en passant 38 points aux compatriotes de Finn Russel au Stade de France. Lesquels n'avaient inscrit que trois unités. RUGBY. Pour le doux et tendre Schalk Burger, Paul Willemse n’a fait que ''suivre les instructions''Même scénario en 2017 où les Bleus avaient une nouvelle fois cédé en Angleterre avant de relever la tête devant leurs supporters aux dépens du Chardon. Huit ans plus tôt, c'est en Irlande que la France s'était inclinée pour ensuite retrouver le chemin du succès face aux Écossais à domicile.

Alors oui, l'Écosse a souvent servi de victime expiatoire aux Tricolores par le passé après un revers. Mais on note néanmoins que les ainés d'Alldritt et compagnie avaient eu l'avantage de recevoir après cette défaite au premier tour. Ce samedi, le Rochelais et ses coéquipiers seront en terre hostile. Sur le papier, c'est l'adversaire idéal pour rebondir. Mais sur le pré, l'histoire pourrait ne pas se répéter.