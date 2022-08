RUGBY. 3 millions d'euros ! Le contrat mirobolant proposé à Cheslin Kolbe (Toulon)

L'ailier sud-africain de Toulon Cheslin Kolbe s'est vu proposer un énorme contrat de la part des Stormers. Le champion du monde 2019 aura refusé !

RUGBY. Top 14. Encore blessé, Cheslin Kolbe trop souvent absent pour Toulon ?Selon les informations du site sud-africain netwerk24.com relayées par Planet Rugby, les Stormers aurait proposé un contrat mirobolant à Cheslin Kolbe. Portant sur 5 ans, il aurait été question de plus de 640 000 euros par an, soit plus de 3 millions d'euros ! La franchise sud-africaine, qui participera à la Champions Cup cette saison, proposait au champion du monde 2019 de rester à Toulon jusqu'en janvier 2023 de manière que sa famille puisse demander la nationalité française. Il aurait aussi été question d'un poste dans une multinationale pour son épouse, d'une voiture, d'un logement de fonction, ainsi que d'un rôle d'ambassadeur du club, selon Rugbyrama. Or, Kolbe, qui a été recruté à prix d'or par le RCT depuis Toulouse, aurait refusé. Selon Planet Rugby, les problèmes de sécurité au Cap aurait motivé sa décision. Pour rappel, Kolbe grandi dans au Cup et représenté les Stormers et la Western Province pendant cinq ans, accumulant plus de 100 apparitions avec les deux équipes. Pour rappel, il a signé pour trois ans avec Toulon mais n'a pas pu jouer toute la saison 2021/2022. Il sera aussi absent pour la reprise et manquera plusieurs matchs en raison de la Coupe du monde. Il toucherait un salaire estimé à 1 million d'euros sur la Rade.