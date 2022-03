RUGBY. 2024, coup d'envoi d'une Coupe du Monde des clubs ?

Midi Olympique nous donne des informations sur une probable Coupe du Monde des clubs. Celle-ci devrait avoir lieu à l'automne 2024 en Angleterre.

Cela commence à s'apparenter à un véritable serpent de mer. Cela fait plusieurs années que l'on parle d'une Coupe du Monde des clubs. Mais verra-t-elle vraiment le jour ? Eh bien ce lundi, Midi Olympique nous a appris que Bill Beaumont, patron de World Rugby, avait réuni les présidents des fédérations française, irlandaise, anglaise, galloise et néo-zélandaise pour mettre en place cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Toujours selon le bi-hebdomadaire, les représentants des trois ligues (LNR. Premiership, URC) et le directeur général de l'EPCR étaient également présents lors de la réunion. Et la compétition pourrait voir le jour prochainement, puisque sa première édition aurait lieu en 2024 en Angleterre, sur les dates de l'habituelle Coupe d'Europe, au début de l'automne et sur une période de quatre week-ends.

Rugby. Confirmation du projet de Coupe du Monde des clubs

Midi Olympique précise que la compétition comprendra les quarts de finalistes de la Champions Cup et huit équipes ''sudistes'', allant du Super Rugby, au championnat japonais et la ligue sud-américaine. Enfin, CVC, fonds d'investissement ayant déjà des parts dans le 6 Nations pourrait être sollicité afin d'aider à financer cette nouvelle compétition.