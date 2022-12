RUGBY. 2022 : une année à oublier pour le XV de la Rose ?

Contrairement aux féminines, vice-championnes du monde et lauréates du Grand Chelem, les hommes du XV de la Rose ont connu davantage de difficultés en 2022.

Seulement 2 victoires en 5 matchs, un résultat très inhabituel pour le XV de la Rose au Tournoi des 6 Nations 2022. Bien que portés par un Marcus Smith irréprochable face aux perches, les hommes d’Eddie Jones ont échoué dès le premier match face à l’Écosse. Les Britanniques se sont ensuite rattrapés en battant l’Italie puis le Pays de Galles avant de s’incliner à Twickenham face à l’Irlande avec notamment un carton rouge reçu par le deuxième ligne Charlie Ewels dès le coup d’envoi. Enfin, pour notre grand plaisir, les Anglais ne sont pas parvenus à venir gagner au stade de France et terminent donc ce tournoi sur la troisième marche du podium, insuffisant pour les vices champions du monde, trop indisciplinés. En juin dernier, c'est une équipe remaniée mais très compétitive qui recevait les Barbarians français à Londres. Une lourde défaite (21-52) poussa les sujets de Sa Majesté un peu plus dans la crise. Avec deux victoires en trois matchs en Australie, l’Angleterre pouvait tout de même avoir le sourire après la tournée estivale et préparer tranquillement les quatre tests de novembre.

Une tournée de novembre fatale

Une tournée à domicile au goût assez amer qui a commencé par une défaite historique face à l’Argentine (29-30). Le week-end suivant, les coéquipiers d’Owen Farell avaient plutôt bien relevé la tête en battant le Japon (52-13). Face à la Nouvelle-Zélande le 19 novembre, après une superbe remontée au score, l’Angleterre a ensuite eu une dernière action pour aller chercher une victoire presque inespérée. Mais Marcus Smith en a décidé autrement, mettant un terme à cette rencontre. Résultat final : match nul (25-25). Un geste vu comme un véritable symbole de la saison noire et épineuse du XV de la Rose. Enfin, la semaine suivante, la marche sera beaucoup trop haute face à l’Afrique du Sud qui est parvenue à l’emporter (13-27).

Eddie Jones : un limogeage « logique » au vu des résultats

Avec seulement 5 victoires en 12 rencontres, le bilan était négatif pour Eddie Jones en 2022. La fédération a ainsi décidé de s’en séparer. Au poste depuis 2016, l’ex-talonneur australien avait mené sa sélection jusqu’à la première place du classement World Rugby en 2019. Notamment en remportant trois fois le Tournoi des 6 Nations (2016-2017-2020). Dès janvier, la fonction de sélectionneur reviendra à Steve Borthwick qui officiera son premier match en février face à l’Écosse. Le technicien, qui a entraîné Leicester pendant deux ans, devrait officier à la Coupe du Monde avec le XV de la Rose. Pour rappel, l’Angleterre est dans la poule de l’Argentine, du Japon, des Samoas et du Chili.