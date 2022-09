RUGBY. 2000m parcourus, 352 courses, 40 offloads, ce joueur a survolé le Top 14 en attaque

Selon des statistiques publiées par la Ligue Nationale de Rugby, l’un des champions de France du MHR a visité les terrains du Top 14 de long en large.

Pour beaucoup (et peut-être vous), il est LE joueur de la précédente saison de Top 14. Bien évidemment, on parle du troisième ligne anglais du Montpellier Hérault Rugby : Zach Mercer. Parmi les nombreux joueurs de grande classe des Cistes, il s’est imposé comme une véritable révélation aux yeux des amateurs de rugby français et à l’international. En attaque, le colosse (1,90 m pour 111 kg) n’a pas laissé beaucoup de plaqueurs adverses repartir avec la tête haute. Pour le confirmer, la Ligue Nationale de Rugby a publié des statistiques folles.

#TOP14 - #AvantMatch 📊

Aucun joueur n’a porté + de ballons (352) ou parcouru plus de mètres la saison passée en TOP 14 que le Zach Mercer ; il était également le joueur ayant effectué le plus de passes après contact (40) ! Sera t-il le facteur X de son équipe ? pic.twitter.com/5h7FGBr7lb September 2, 2022

D’après la LNR, il aurait parcouru 2011 mètres avec le cuir en sa possession. De plus, ces deux kilomètres de courses durant l’exercice 2021-2022 auraient été réalisés sur 352 courses différentes. Dans ces deux domaines, le chiffre est un record sur la saison passée. Ainsi, il effectuait, en moyenne, 2 courses et parcourait 11,5 mètres toutes les 10 minutes en Top 14. Vous avez du mal à visualiser ? En référence, l’excellent Tournoi des VI Nations 2022 de Gregory Alldritt l’amenait à faire 1,7 course et à parcourir 8,5 mètres en moyenne sur cette même tranche de 10 minutes. Bien évidemment, le but n’est pas de comparer l’international rochelais à la pépite ciste, mais juste de donner un ordre de grandeur montrant l’incroyable saison réalisée par le néo-champion de France.

Rapide, moderne et habile de ses mains, l’Anglais a déstabilisé les défenses du Top 14 plus que quiconque ! En plus des courses, le jeune joueur de 25 ans a effectué 40 passes après contact cette saison. En moyenne, cela représente environ un offload toutes les 45 minutes. Dans ce domaine-là, il est, encore une fois, le premier du championnat sur la dernière saison écoulée. Certes, les statistiques, en valeur absolue, sont bien aidées par sa non-sélection avec l’Angleterre, qui lui permet de cumuler les minutes. Mais les moyennes, elles, rétablissent la vérité sur la dynamique impressionnante du joueur. Montpellier. ‘‘Je n'avais jamais vu quelque chose de similaire’’, Zach Mercer revient sur ses débuts en Top 14



À voir, s’il maintiendra ce cap cette saison, puis lors de son retour en Angleterre prévu en 2023. En effet, le joueur a annoncé qu’il quittera la France pour Gloucester en juin prochain. L’occasion de se faire voir avec le XV de la Rose pour la prochaine Coupe du monde en France ? Ça, c’est Eddie Jones qui devrait en décider. Mais, normalement, c'est une union qui devrait se faire aussi vite que possible. En juin dernier, Zach Mercer confiait à Midi Libre qu’il s’était entretenu avec le sélectionneur et avait déclaré ceci : “Il m’a demandé si je pouvais revenir dès cet été. Ce serait un moyen de me tester pour la tournée d’été en Australie au mois de juillet. Mais je lui ai répondu poliment que j’étais encore en contrat la saison prochaine. Je serai là (à Montpellier) l'année prochaine. Il respecte ça.”