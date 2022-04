RUGBY. 1598 coups de pied, 24h : le défi fou de Dan Carter

L'ancien demi d'ouverture des All Blacks Dan Carter, s'est lancé dans un défi fou pour venir en aide aux enfants les plus démunis du Pacifique. Réussir 1598 coups de pieds en 24 heures.

C'est un défi fou que réalise en ce moment même Dan Carter. Le meilleur réalisateur de l'histoire du rugby international, s'est lancé dans le premier ''kickathon'' de l'histoire. L'ancien demi d'ouverture des All Blacks va devoir taper 1598 pénalités en 24 heures, à partir de ce jeudi matin jusqu'à vendredi matin ! 1598, comme le nombre de points qu'il a inscrit sous le maillot néo-zélandais, soit environ 66 coups de pieds par heure, le tout, sans dormir. Une initiative réalisée dans le but de venir en aide aux enfants les plus démunis du Pacifique, Dan Carter étant associé à l'Unicef comme il l'a précisé pour Rugbyrama lors d'un long entretien sur le sujet. L'occasion aussi de repousser ses limites comme il le déclarait pour le site : ''Lorsque j'ai mis un terme à ma carrière, ce qui m'a manqué le plus est de pouvoir tester mes limites. Là, j'ai une occasion rêvée de voir ce que j'ai encore dans le ventre''.

Carter, qui a précisé, toujours pour Rugbyrama, s'entraîner comme un ''damné depuis sept mois'', tape ses coups de pieds depuis la ligne des 22 mètres face aux poteaux de l'Eden Park d'Auckland. L'ancien joueur de l'USAP ou du Racing 92, âgé de 40 ans, réalisera ce défi presque seul, même s'il aura besoin d'aide au fil de la journée.

Sur place, Luke McAlister, Grant Fox, Leon McDonald passeront quelques minutes, au début du ''kickathon''. Ensuite, pour m'aider pendant que la Nouvelle-Zélande est endormie, quelques potes en Europe prendront le relais : en direct, j'appellerai Finn Russell à Paris, Romain Ntamack à Toulouse, Jonathan Sexton à Dublin, Ronan O'Gara à La Rochelle ou Marcus Smith à Londres ; ils frapperont eux-aussi quelques tirs aux buts. Ils m'aideront à survivre, en fait.

Vous pouvez suivre le ''kickathon'' en direct sur le site : https://dancarter.com/kickathon. Carter ajoute : ''Les gens qui le souhaitent pourront verser des dons pour aider les petits. Plus j'aurai un impact positif sur leurs vies, plus ma motivation sera grande''. À l'heure de l'écriture de ces lignes, Dan Carter a réussi 145 coups de pieds sur 146 tentés. Il lui reste encore 22 heures et 8 minutes à tenir tandis que 42 721$ ont déjà été récoltés soit 27 067 euros. On a également aperçu Beauden Barrett, venir donner du courage à son aîné.