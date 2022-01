RUGBY. Dan Carter et Matt Giteau, presque ''quadras'', bientôt de retour sur le pré ?

les légendes Dan Carter et Matt Giteau, pourraient se retrouver en face à face sur les terrains de Major League Rugby aux États-Unis en 2022.

C'est l'histoire de deux mecs bientôt quadras, qui après avoir terminé de débroussailler leur jardin, décidaient de rechausser les crampons dans un club professionnel. Matt Giteau, 103 sélections avec les Wallabies, et Dan Carter, 112 sélections avec les All Blacks, tous les deux prochainement 40 ans, ne sont toujours pas décidés à arrêter le rugby.

L'ancien joueur du Rugby Club Toulonnais, qui a remporté son dernier titre en Major League Rugby aux États-Unis avec les Los Angeles Giltinis, a prolongé pour une saison supplémentaire avec le club californien. "Ma femme et mes enfants voulaient rester un peu plus longtemps à LA, c'était donc une décision facile pour moi ", explique-t-il dans les colonnes de RugbyPass. Il sera sous les ordres de son ancien coéquipier Adam Ashley Cooper, qui intègre le staff technique, dirigé par Stephen Hoiles.

Et Carter alors ? Une rumeur alimentée par le principal intéressé sur sa page Instagram, suggérerait que lui non plus n'en aurait pas fini avec le rugby. À croire qu'il concoure avec Giteau pour la longévité au plus haut niveau. "Si vous avez déjà abandonné vos résolutions de cette année, n'oubliez pas de vous fixer des objectifs plutôt que des attentes", peut-on lire dans la description, avec le demi d'ouverture en train de s'entrainer aux tirs-aux-but (et pas avec un seul ballon). Le site anglais Ruck.co avance qu'il serait en discussion avec des clubs de MLR, et qu'il s'entrainerait depuis plusieurs semaines. Peut-être aux côtés de Ma'a Nonu, désormais à San Diego…

Les deux légendes de l'hémisphère sud du rugby, s'étaient déjà affrontés en 2018 en finale de Top League japonaise, où les Kobelco Steelers du Néo-Zélandais avaient écrasé les Suntory Goliaths de l'Australien (55-5). Revanche aux États-Unis en 2022 ?