RUGBY. 15 kilos en moins et doutes, Cheslin Kolbe a cru qu'il ne jouerait pas la Coupe du monde

L'ancien ailier sud-africain du Stade Toulousain et de Toulon Cheslin Kolbe a connu une année très compliquée avant la Coupe du monde 2023.

Le 10 septembre prochain, l'Afrique du Sud jouera son premier match dans cette coupe du monde 2023 face à l'Écosse. Un premier test pour les champions du monde face à des Écossais qui ont montré de très belles choses lors de leurs dernières sorties. Une rencontre qui promet d'être spectaculaire au vu de la forme des Boks, larges vainqueurs des All Blacks à Twickenham.



Une rencontre à ne pas manquer pour les Sud-Africains qui joueront certainement la première place du groupe avec l'Irlande. Aussi, le sélectionneur Jacques Nienaber devrait aligner son équipe type. Mais rien ne dit que Cheslin Kolbe sera titulaire. L'ancien ailier du Stade Toulousain et de Toulon n'était pas du match face à la Nouvelle-Zélande. Kurt-Lee Arendse et Makazole Mapimpi avaient démarré la rencontre aux ailes.



Kolbe n'était pas sur la feuille de match. Il faut dire aussi que Nienaber avait choisi un banc à sept avants pour un seul trois-quarts. Ce qui a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur la planète ovale. L'ancien Toulousain n'a joué qu'un match de préparation (80 minutes) face au Pays de Galles. Mais il était des chocs contre les Blacks et les Pumas lors du Rugby Championship. Ce qui est une victoire pour lui. Il faut dire qu'il a connu une saison compliquée en amont de cette Coupe du monde.



"J'ai eu un pouce cassé, une déchirure aux ischio-jambiers, une torsion de la cheville gauche et une mâchoire cassée". Cette dernière blessure a été d'ailleurs la plus difficile à gérer pour lui. "Je n'ai pas pu manger pendant six ou sept semaines. Tu perds environ 15 kg en deux semaines". Après avoir été déterminant pour l'Afrique du Sud en 2019 ainsi que pour Toulouse, Kolbe a connu des moments difficiles.



Il revenait sur le pré, jouait une poignée de rencontres, puis se blessait. On a encore en tête sa blessure à la cheville avec Toulon après avoir marqué un essai. "Je me suis simplement allongé et je me suis dit : « Est-ce la fin de ma saison ? Est-ce la fin de mes chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde de rugby ?", a confié Kolbe dans une vidéo de la série "Comment le rugby a changé ma vie" sur Youtube.





Néanmoins, il est convaincu que tout arrive pour une raison. Après avoir été l'un des meilleurs joueurs du monde, et considéré par beaucoup comme l'ailier le plus spectaculaire de la planète ovale, Kolbe est rentré dans le rang. Ces pépins lui ont permis non seulement de passer plus de temps avec ses proches, mais aussi de réfléchir à sa carrière.



L'an prochain, il prendra la direction du Japon. Un championnat où ses qualités d'appuis et de vitesse devraient faire de sérieux dégâts. Celui qui aura bientôt 30 ans va vivre une saison plus cool avec un calendrier bien moins chargé qu'en Europe. D'ici là, il espère monter une fois de plus sur le toit du monde avec les Springboks, pour faire de l'Afrique du Sud la première nation à remporter quatre fois le Trophée Webb Ellis.