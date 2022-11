RUGBY. 15 de France. Plusieurs mois d'absence pour le Tricolore Killian Geraci

Le deuxième ligne du XV de France Killian Geraci manquera plusieurs mois de compétition suite à une blessure au genou. Le joueur du LOU faisait son retour chez les Bleus.

15 DE FRANCE. Deux forfaits en deuxième ligne, Taofifenua incertain... Quelles solutions face à l'Afrique du Sud ?Alors qu'il faisait son retour chez les Bleus à moins d'un an de la Coupe du monde, Killian Geraci va devoir prendre son mal en patience. Aligné par Fabien Galthié pour le premier test face à l'Australie, le Lyonnais avait finalement déclaré forfait pour un problème au genou. Il avait été remplacé sur la feuille de match par le Toulousain Lebel. On pouvait craindre le pire pour le joueur du LOU, lui qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés à ce même genou en début d'année. Il avait été opéré et fait son retour à la compétition cette saison (5 matchs, 4 titularisations). Selon les informations de RMC, le pronostic est moins grave que précédemment. Touché au ménisque, il va cependant être éloigné des terrains pendant trois mois. Ce qui devrait compromettre une éventuelle sélection pour le Tournoi des 6 Nations. Un coup dur pour le joueur car il ne lui restera que peu d'occasions de briller au niveau international. Il devrait tout donner avec le LOU en Top 14 ainsi qu'en Coupe d'Europe pour satisfaire aux exigences du staff des Bleus.