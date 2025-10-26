RUGBY. 113 kg pour 1,84 m : ce bulldozer tongien déboule en Top 14 ?

Le troisième ligne tongien Otunuku Pauta est attendu en Top 14 pour l’année prochaine et certains clubs, dont l’Aviron Bayonnais, se seraient déjà manifestés.

C’est un des phénomènes de la deuxième division. Arrivé en Pro D2 en 2023, Otunuku Pauta est devenu une attraction de l’AS Béziers Hérault, en quelques années. Rapide et puissant, il enfonce les défenses du championnat chaque semaine, au point d’attirer les regards des meilleures écuries de l’Hexagone.

Otunuku Pauta vers le Top 14

Le Midi Olympique rapportait que le Tongien de 26 ans était dans le viseur de plusieurs clubs de l’élite. Selon Rugbypass, l’un de ces clubs serait l’Aviron Bayonnais, pourtant déjà bien fourni en troisièmes lignes. Arrivé à l’été 2023, dans l’anonymat quasi-total, son départ hors de l’agglomération biterroise ne fait plus beaucoup de doutes, à l’été prochain, même si l’ASBH chercherait à le conserver.

Avec 113 kg sur la balance, pour (seulement) 1,84 m de haut, Otunuku Pauta est une véritable boule de destruction, qui a déjà cassé plusieurs dizaines de plaquages cette saison. Il est d’ailleurs le joueur ayant brisé le plus d’étreintes, cette saison, en Pro D2. S’il joue principalement numéro 8, il peut aussi dépanner en tant que flanker, et représente un atout considérable à l’arrière de la mêlée.

Il y a environ deux ans, le jeune joueur était totalement inconnu du grand public. Pour cause, il jouait dans un championnat semi-professionnel en Australie jusqu’à ses 23 ans. L’ancien international tongien des moins de 20 ans était passé sous les radars et c’était un certain Pierre Caillet, amateur du rugby sudiste et ancien entraîneur de l’AS Béziers Hérault, qui l’a remarqué.

En 2023, il fait venir le joueur depuis le Perth Bayswater Rugby Union Club. Alors âgé de 23 ans, le colosse se fait rapidement une place dans l’Hérault. “Pierre, tu peux lui reprocher plein de choses, mais c’était vraiment un dénicheur de talents exceptionnel. Otonuku, c’est l’une de ses plus belles trouvailles, mais ce n’est pas la seule”, indiquait un homme de base du club rouge et bleu qui s’était confié au Rugbynistère, récemment.

Après seulement quatre journées de Pro D2 et après deux apparitions en tant que remplaçant, le numéro 8 obtient sa première titularisation chez les professionnels. Aujourd’hui, il a disputé 42 matchs avec l’ASBH et il est déjà arrivé en Terre promise à dix reprises. Au fil des matchs, il finit par prendre la place de troisième ligne centre attitré et devient l’un des visages du renouveau biterrois.

Après une saison 2023-2024 impressionnante et un exercice 2024-2025 frustrant, l’ASBH connaît quelques désillusions, cet automne. En effet, l’effectif héraultais, désormais sous la direction de l’entraîneur anglais Rory Teague, accuse le coup sur ce début de Pro D2 2025-2026. Béziers enchaîne les défaites cinglantes à l’extérieur, dont un récent revers 40 à 5 sur la pelouse de l’US Dax. À domicile, les Biterrois se rassuraient tant bien que mal, jusqu’à la victoire du Valence Romans Drôme Rugby (29-37), au stade de la Méditerranée.

