RUGBY. 10 nouveaux dont un O.V.N.I. avec le XV de France, le groupe des Bleus en Argentine et Uruguay

Alors que le premier contingent de Français s’est déjà envolé pour l’Argentine, le second affiche quelques nouvelles têtes.

Comme lors de son premier mandat, Fabien Galthié utilise la tournée d’été comme un laboratoire. En laissant ses cadres au repos, il favorise l’émergence de nouveaux joueurs ou le retour en grâce d’anciens cadors. Après les demi-finales de Top 14, la totalité du groupe du XV de France a été annoncée. Les 10 nouveaux arrivants sont attendus pour le 26 juin en Amérique du Sud.

🇦🇷✈️ Direction 𝑩𝒖𝒆𝒏𝒐𝒔 𝑨𝒊𝒓𝒆𝒔 !



Voici la liste des 42 joueurs du #XVdeFrance qui s'envoleront mercredi prochain pour la Tournée en Argentine 2024 ☀️#XVdeFrance #NeFaisonsXV #ARGFRA pic.twitter.com/pMkrQlojJS — France Rugby (@FranceRugby) June 23, 2024

Euro 2024 : 5 joueurs du XV de France qui pourraient prêter main forte à Kylian Mbappé et aux Bleus de Deschamps

Paris réussi avec le XV de France

Entre autres, on y retrouve plusieurs joueurs du Stade Français, dauphin du Stade toulousain lors de la saison régulière. Si le mondialiste Sekou Macalou a été laissé au repos après une longue saison, cinq Parisiens ont été convoqués. Pierre-Henri Azagoh, Romain Briatte, Lester Étien, Baptiste Pesenti et la pépite Léo Barré sont du voyage.

Parmi eux, Pierre-Henri Azagoh (1 cap), Baptiste Pesenti (4 caps) et Léo Barré (2 caps) ont déjà connu des joutes internationales. Déjà appelé à Marcoussis en 2020, l’ailier Lester Etien a de nouveau l’occasion de convaincre Fabien Galthié et son staff.

En parallèle, Romain Briatte fait office de novice original. À 31 ans, le troisième ligne sort d’une saison de qualité et pourrait faire ses premiers pas en Bleu cet été. Par ailleurs, il est le vétéran de cette formation tricolore.

VIDÉO. ''On gagne et on perd ensemble'', Joris Segonds en larmes pour son dernier match au Stade Français

Daunivucu, n ouvel O.V.N.I. en vue

Parmi les 10 nouveaux appelés, on retrouve tout autant de Rochelais que de Parisiens. Comme pour les hommes de la capitale, les mondialistes (Danty, Atonio, Wardi, Alldritt et Boudehent) n’ont pas été appelés, à l’exception d’Antoine Hastoy. En clair, les cinq Maritimes convoqués sont Judicaël Cancoriet, Georges-Henri Colombe, Antoine Hastoy, Jules Favre et Simeli Daunivucu.

Parmi les joueurs qui traverseront l’Atlantique, le pilier Georges-Henri Colombe (2 caps) confirme sa nouvelle place dans le groupe tricolore, déjà observée au Tournoi des VI Nations. En parallèle, Judicaël Cancoriet (4 caps) et Jules Favre retrouvent le groupe français et auront leurs cartes à jouer.

Enfin, Fabien Galthié a tenté le pari du jeune Simeli Daunivucu (19 ans). D’origine fidjienne, il reste néanmoins un pur produit de la formation française. Fils de l’international fidjien Jone Daunivucu, il a lancé son aventure rugbystique dans la banlieue de Grenoble dès ses 5 ans, alors que son père jouait au FC Grenoble Rugby.

RUGBY. TOP 14. ''Il a craqué'', fatalistes, les Rochelais savent qu'ils ont raté une occasion en or face à Toulouse