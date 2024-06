Euro 2024 : 5 joueurs du XV de France qui pourraient prêter main forte à Kylian Mbappé et aux Bleus de Deschamps

Découvrez comment les stars du XV de France, tels Antoine Dupont et Damian Penaud, pourraient renforcer l'équipe de Deschamps et aider les Bleus à briller à l'Euro 2024.

Ce n'est un secret pour personne, les rugbymen sont aussi de grands fans de football. A l'occasion de l'Euro, certains joueurs du XV de France sont les premiers supporters des Bleus de Deschamps. Lesquels restent sur un match nul 0 à 0 face aux Pays-Bas ce vendredi soir. Un match que ni les Toulousains, ni les Rochelais n'ont pu suivre puisqu'ils s'affrontaient du côté de Bordeaux en demi-finale du Top 14.

Pour l'heure, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne sont pas qualifiés pour les 8es de finale. Il faudra attendre le prochain match face à la Pologne. Au cas où Deschamps aurait besoin d'un coup de main pour l'emporter, on lui propose cinq rugbymen tricolores qui pourraient faire la différence sur la pelouse.

Antoine Dupont est considéré des meilleurs joueurs du monde en rugby. Voire même le meilleur demi de mêlée à l'heure actuelle. Avec une vision du jeu exceptionnelle, il sait créer des opportunités pour ses coéquipiers. Il l'a encore prouvé ce vendredi soir face aux Maritimes. Sa rapidité, des appuis et sa vélocité lui permettent de se faufiler à travers les défenses. Un peu à la manière d'un milieu de terrain créatif. Son talent pour effectuer des gestes précis sous pression et son instinct pour toujours être bien placé pourraient facilement se traduire par des passes décisives et des buts. Et n'allez pas croire qu'il est trop petit puisqu'il mesure seulement deux centimètres de moins que Griezmann (1m76).

Position potentielle : Milieu de terrain créatif ou attaquant

Le Bordelais est connu pour sa vitesse fulgurante et son agilité sur le pré. Il a une capacité naturelle pour trouver et exploiter les espaces. Ce qui est crucial pour un ailier. Son talent pour marquer des essais dans des situations difficiles montre qu'il a le flair et la précision nécessaires pour être un attaquant prolifique. Ses courses rapides et sa faculté à dribbler pourrait faire de lui une menace constante pour les défenses adverses. Pour le coup, ses célèbres travers pourraient être diablement efficaces.

Position potentielle : Ailier ou attaquant

L'ouvreur toulousain possède une grande intelligence de jeu et une précision impressionnante à la main comme au pied. Il n'a encore démontré aux dépens des Rochelais vendredi avec une très belle passe au pied pour Lebel. Au football, il pourrait exceller en tant que milieu de terrain offensif. Dictant le rythme du jeu et créant des opportunités pour ses coéquipiers. Son calme sous pression et sa capacité à prendre des décisions rapides sont des atouts qui lui permettraient de briller dans les moments critiques. Et ce ne sont pas les Rochelais qui diront le contraire.

Position potentielle : Milieu de terrain offensif

Le centre polyvalent du XV de France et du Racing 92, est devenu au fil des années un véritable leader chez les Tricolorse. Notamment grâce à sa vision du jeu et son expérience qui font de lui le leader de la défense française. En tant que milieu de terrain au football, Fickou aurait été un joueur polyvalent, excellent à la fois en récupération de balle et en distribution. Sa capacité à anticiper les actions adverses et à intercepter les passes en ferait un atout défensif.

Position potentielle : Milieu de terrain polyvalent

Le troisième ligne, ancien capitaine des Bleus, est à la fois un leader inestimable et un véritable athlète. En football, il pourrait être un défenseur central solide, utilisant sa taille et sa force pour dominer les duels aériens et protéger la cage. Alternativement, en tant que milieu défensif, il pourrait exceller en récupérant le ballon et en interrompant les attaques adverses.

Position potentielle : Défenseur central ou milieu défensif