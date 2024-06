RUGBY. TOP 14. ''Il a craqué'', fatalistes, les Rochelais savent qu'ils ont raté une occasion en or face à Toulouse

Ronan O'Gara, Grégory Alldritt et Oscar Jégou analysent les exclusions de Wardi et Atonio après la défaite contre Toulouse, rappelant l'importance cruciale de la discipline pour espérer de meilleurs résultats.

La demi-finale entre le Stade Rochelais et Toulouse restera gravée dans les mémoires, mais pas forcément pour les bonnes raisons du côté des Maritimes. Ces derniers pensaient tenir leur revanche sur des Toulousains qui avaient toujours réussi à les battre en phases finales. Ce nouveau match couperet semblait être le bon. Mais après un premier acte maitrisé, tout a basculé dès la reprise puis à l'heure de jeu. Deux cartons rouges pour Atonio puis Wardi ont scellé le sort des Rochelais qui, malgré leur envie jusqu'à la dernière seconde, n'ont pas pu renverser les rouge et noir.

Dès la fin du match, Ronan O'Gara n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la discipline est une composante essentielle du rugby moderne. "On doit apprendre que la discipline est très importante dans le rugby. Quand tu prends deux rouges, tu rentres chez toi. C'est comme ça. Notre plan était bon. Avec peu de ballons, nous avons marqué. Mais un match ne dure pas 40 minutes," a-t-il déclaré à L'Equipe.

"Deux joueurs exemplaires tout au long de la saison"

Le cas de Reda Wardi a été particulièrement commenté. O'Gara a reconnu l'erreur de son joueur : "Reda, c'est rouge, il a craqué. Uini, j'aurais préféré un jaune. Cette faute n'était pas nécessaire." Cette analyse lucide souligne les défis de gestion de l'envie et des émotions sur le terrain. Cependant, il a également montré son soutien envers ses joueurs, insistant sur le fait que ce genre de comportement doit être corrigé pour espérer de meilleurs résultats à l'avenir.

Grégory Alldritt, capitaine exemplaire, a exprimé sa frustration après la rencontre via Le Figaro. "On est bien rentré dans cette demi-finale, avec une bonne stratégie et en étant plutôt dominant. Après, il y a ces deux faits de jeu qui se payent cash face à un tel adversaire. Ça nous coûte cher. Et ça fait encore plus chier car ça touche Uini et Reda, deux joueurs exemplaires tout au long de la saison."

Oscar Jégou a aussi donné son avis dans L'Equipe, rappelant que la responsabilité de la défaite ne reposait pas uniquement sur les épaules de Wardi et Atonio. "Reda se fait chambrer et il répond. Encore une fois, ce n'est pas de la faute des cartons ce soir. Tout le monde doit se remettre en question et gagner ces matches. Ça fait plusieurs années qu'on joue les phases finales, on doit pouvoir gagner ces matches-là."

Une saison sans trophée

Du côté toulousain, le talonneur Julien Marchand a, lui aussi, commenté cette action déterminante via Le Midi Olympique : "Entre Reda et moi il n’y a rien de mal, on est potes." Les deux joueurs du XV de France devront passer outre à l'avenir. D'aucuns diront que le Toulousain l'a joué à l'expérience. Et ce, même si le Rochelais a également joué de grands matchs ces dernières années. "La Rochelle est une grosse équipe sur les ballons portés, sur la mêlée et on savait qu’il fallait rivaliser dans ces secteurs mais malheureusement ils ont quand même été très costauds en première période."

La déception est grande pour le Stade Rochelais, qui voyait en cette demi-finale une réelle opportunité. "Je suis juste déçu du résultat. Le bilan ? Je ne sais pas, je suis vide, j'ai besoin de réfléchir," a conclu O'Gara, visiblement affecté. Mais comme le souligne Jégou, c'est à toute l'équipe de se remettre en question pour franchir ce cap et briller dans les phases finales à venir. Après deux succès de rang en Champions Cup, le Stade Rochelais termine l'exercice 2023/2024 sans aucun trophée.