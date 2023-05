RUGBT. Top 14. L'ancien ouvreur du XV de France Rémi Talès envoyé au Stade Rochelais

Selon les informations de Canal +, Rémi Talès fera partie du staff du Stade Rochelais la saison prochaine. Il pourrait être en charge du jeu au pied et des skills chez les Maritimes.

Selon les informations de Canal +, Rémi Talès fera partie du staff du Stade Rochelais la saison prochaine. L'ancien ouvreur du XV de France s'occupe actuellement des trois-quarts du Stade Montois en Pro D2. Il pourrait être en charge du jeu au pied et des skills chez les Maritimes. Pour l'heure, rien ne serait signé si on en croit les informations de Sud Ouest qui rapporte les propos du manager montois Patrick Milhet. Néanmoins, ce dernier a confirmé que l'ancien joueur du Castres et du Racing 92 partira bien à la fin de la saison. Pour rappel, la formation landaise est qualifiée pour les phases finales de Pro D2. Elle accueillera Agen en barrages le 12 mai prochaine avant de potentiellement défier Grenoble en demie. Après deux saisons passées à Mont-de-Marsan entre 2018 et 2020, l'ancien Tricolore avait raccroché les crampons pour devenir entraîneur au sein de son club formateur. À la Rochelle, il va découvrir un autre environnement et il aura la possibilité vivre des phases finales européennes. Pour rappel, le Stade Rochelais jouera sa 3e finale de Champions Cup face au Leinster.