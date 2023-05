Rhum, DJ, concession de voitures... voici les reconversions de ces légendes du rugby

Que ce soit Alun Wyn Jones, Suart Hogg, Jonathan Sexton, ils vont arrêter leur carrière après la Coupe du monde. Voici leur reconversions, parfois insolites.

La Coupe du monde arrive à grands pas. Celle-ci sera la dernière compétition de véritables légendes du rugby. En effet, à l'issue du Mondial, le deuxième ligne gallois et joueur le plus capé avec 158 sélections, Alun Wyn Jones, prendra sa retraite. Il sera accompagné par l'arrière écossais Stuart Hogg et l'ouvreur Jonathan Sexton. Lui ne participera pas à la compétition, mais l'ancien troisième ligne du pays de Galles Josh Navidi a, lui aussi, raccroché les crampons cette saison. Et ils ont tous trouvé une reconversion, plus ou moins insolite.

Du rhum pour Alun Wyn Jones

Alun Wyn Jones a créé sa marque de rhum, qui s'appelle Mimosa. La marque célèbre l'esprit pionnier du peuple gallois qui s'est lancé dans un voyage qui a changé sa vie en Patagonie en Argentine au 19ème siècle. Ce voyage a commencé en 1865 lorsqu'un navire nommé le Mimosa a quitté Liverpool avec 153 passagers à bord qui rêvaient d'établir des communautés de langue galloise en Patagonie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mimosa Rwm Espiritu (@mimosarwmespiritu)

Stuart Hogg multitâches

Comme sur le terrain, Stuart Hogg va couvrir un maximum de terrain. En effet, selon Ruck.Co, ce dernier devrait devenir consultant sur BT Sport (bientôt TNT Sports) pour devenir consultant sur la Premiership. Mais ce ne sera pas son seul passe-temps d'après carrière. En effet, le joueur d'Exeter est copropriétaire du restaurant Finsbay Flatiron à Glasgow. En parallèle, il est le directeur d'une distillerie nommée Maiden Batch où y produit essentiellement du rhum.

Jonathan Sexton dans le monde des affaires

La légende irlandaise Jonny Sexton souhaite s'éloigner du rugby. "Le rugby est ma passion, c'est tout ce que j'ai connu. Je le fais depuis 20 ans, plus peut-être, quand j'étais enfant. Mais je pense qu'il est important de s'en éloigner pour essayer un autre chemin de vie. Et ensuite, nous verrons ce qui se passera", déclarait-il dans l'Irish Times. Ce dernier souhaite donc se tourner vers le monde des affaires et possède déjà une société de gestion.

Josh Navidi, DJ et concessionnaire auto

C'est sûrement la reconversion la plus insolite. Le troisième ligne gallois Josh Navidi qui a dû raccrocher les crampons en raison d'une grave blessure au cou. Le flanker ne participera pas à la prochaine Coupe du monde, mais il a déjà entamé deux reconversions. Il a d'abord ouvert une concession automobile connu sous le nom de Cute Club. L'ancien joueur de Cardiff est aussi devenu DJ et se produit régulièrement sur scène à Cardiff.