RETRO. La dernière victoire de l’USAP face à Toulon, c’était il y a presque… 12 ANS !

Il y a presque 12 ans, l’USAP remportait son dernier match en date face au RC Toulon sur le score de 25 à 9.

Onze matchs. Voici la belle série en cours du côté de la Rade. En effet, les Catalans n’ont plus pris le dessus sur les triples champions d’Europe depuis bientôt 12 ans. Le 05 novembre 2009, pour être exacte, l’USAP battait largement le RCT sur le score de 25 à 9. Avec une équipe tout juste championne de France, les coéquipiers de Maxime Mermoz avaient belle allure. Sur la feuille de match, une première ligne avec de beaux bébés est présente. On y retrouve les internationaux français Guilhem Guirado et Nicolas Mas, mais aussi l’anglais Perry Freshwater. Ce dernier occupant depuis 2016 le poste d'entraîneur des avants chez les sang et or. D’autres beaux noms étaient également présents sur la feuille de match. On observe Henry Tuilagi, frère de Manu Tuilagi, ou bien David Mélé et Damien Chouly. L’international camerounais Robins Tchale-Watchou, aujourd’hui président du syndicat Provale, était également présent. XV de France. Melvyn Jaminet, le minot s’illustre déjà par une statistique “Made in USAP”

Niveau score, l’USAP inscrit 3 essais par l’intermédiaire de Tuilagi, Sid et Manas. Les buteurs inscrivent chacun 5 points, soit une pénalité et une transformation. Pour Toulon, le suspens est présent jusque dans les ultimes instants. Jusqu’à la 72ème minute, les Catalans ne possèdent que 6 points d’avance sur les Varois. Conrad Barnard manque de peu une pénalité, faisant un malheureux poteau sortant. Cependant, ces derniers vont se mettre dans une position difficile avec deux cartons jaunes en l’espace de 10 minutes. Le premier est à l’encontre de Tom May pour un plaquage haut sur Gavin Hume, le second est pour Esteban Lozada qui se rend coupable d’un plaquage à l’épaule sur un perpignanais.

Depuis ce match 8 défaites, 1 match nul.

En Top 14 ça remonte à plus loin : 11 matchs sans victoire ! La dernière, 25-9 en 2009/2010 qui ponctuait une série de 5 victoires consécutives contre eux.

Donc SAMEDI, à nous de stopper cette série face à notre bête noire historique 💪🔥 — Thomas V. 🎗❤️💛 #HemTornat (@Tomusap66) September 22, 2021

Une performance qui n’empêche pas le RCT de se méfier du déplacement à Aimé Giral qui aura lieu ce samedi 25 septembre à 21h. L’entraîneur de Toulon, Patrice Collazo, dit en conférence de presse : “Ils ont préparé ce match puisqu’ils ont fait tourner leur effectif contre Lyon. Ils ont ciblé ce match et on sait à quoi s’attendre. Le contexte à Aimé-Giral, on le connaît. Le public, l’intensité que va mettre Perpignan… On est prévenu et on ne peut pas être surpris ce week-end. Il faut se préparer en conséquence.”

Replay complet du match (commentaires anglais) :