QUIZZ. Vous pensez tout connaître des matchs entre la France et l'Afrique du Sud ? Testez vos connaissances

Avant le choc entre XV de France et l'Afrique du Sud, testez vos connaissances sur l'histoire des rencontres entre ces deux nations majeures de l'ovalie.

Ce samedi à Marseille, le XV de France défie l'Afrique du Sud pour la première fois depuis 2018. Un match ô combien important pour les Bleus à moins d'un an de la Coupe du monde en France. En effet, les Tricolores veulent s'étalonner face aux champions du monde. Une nation qu'ils n'ont plus battue depuis 2009. Ce sera un véritable test physique et psychologique pour les hommes de Galthié. Lesquels sont sur une série de onze matchs sans défaite. Mais les Boks vont tout faire pour ramener Antoine Dupont et ses coéquipiers sur terre après leur formidable année 2022 marquée par un Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations. Ce devrait être un match mémorable comme le sont souvent les chocs entre ces deux nations. Pour vous faire patienter, nous vous avons concocté un petit quizz pour tester vos connaissances. Qui aura 10 sur 10 ?



Quizz créé par Jérémie LESTRADE