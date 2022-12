Quels seront les grands rendez-vous rugby de 2023 ? Le calendrier complet de cette folle année !

Retrouvez le calendrier complet des rendez-vous rugby de l'année 2023 avec le Tournoi des 6 Nations masculin et féminin et surtout la Coupe du monde.

Plus que quelques jours avant la fin de l'année 2022. Une année qui aura été historique pour le rugby français avec le Grand Chelem décroché par le XV de France dans le Tournoi des 6 nations. Ainsi que la formidable série de victoires en cours pour les coéquipiers d'Antoine Dupont. Sans oublier la très belle 3e place des Féminines à la Coupe du monde de rugby à 7 et à XV ! Il sera difficile de faire mieux l'an prochain mais les Bleus auront, eux aussi, l'occasion de marquer l'histoire du rugby français et mondial lors de la Coupe du monde organisée en France. Avant cela, les Bleues participeront au 6 nations au mois d'avril puis on enchaînera sur les phases finales du Top 14. Le mois d'août sera marqué par les matchs de préparations du XV de France avant le coup d'envoi du Mondial et du championnat de première division.

Février/mars

1ère journée du Tournoi des 6 Nations masculin

Pays de Galles vs Irlande le samedi 4 février à 15H15

Angleterre vs Écosse le samedi 4 février à 17h45

4 février à 17h45 Italie vs France le dimanche 5 février à 16h

2e journée du Tournoi des 6 Nations masculin

Irlande vs France le samedi 11 février à 15H15

Écosse vs Pays de Galles le samedi 11 février à 17h45

février à 17h45 Angleterre vs Italie le dimanche 12 février à 16h

3e journée du Tournoi des 6 Nations masculin

Italie vs Irlande le samedi 25 février à 15H15

Pays de Galles vs Angleterre le samedi 25 février à 17h45

février à 17h45 France vs Écosse le dimanche 26 février à 16h

4e journée du Tournoi des 6 Nations masculin

Italie vs Pays de Galles le samedi 11 mars à 15H15

Angleterre vs France samedi 11 mars à 17h45

à 17h45 Écosse vs Irlande le dimanche 12 mars à 16h

5e journée du Tournoi des 6 Nations masculin

Écosse vs Italie le samedi 18 mars à 13H30

France vs Pays de Galles le samedi 18 mars à 15h45

à 15h45 Irlande vs Angleterre le samedi 18 mars à 18H

1ère journée : 24 février

Mars/avril

1ère journée du Tournoi des 6 Nations féminin

Samedi 25 mars 2023 : Pays de Galles – Irlande

Samedi 25 mars 2023 : Angleterre – Écosse

Dimanche 26 mars 2023 : Italie – France à 16h



2ème journée du Tournoi des 6 Nations féminin

Samedi 1er avril 2023 : Écosse – Pays de Galles

Samedi 1er avril 2023 : Irlande – France à 16h15



Dimanche 2 avril 2023 : Angleterre – Italie

3ème journée du Tournoi des 6 Nations féminin

Samedi 15 avril 2023 : Pays de Galles – Angleterre

Samedi 15 avril 2023 : Italie – Irlande

Dimanche 16 avril 2023 : France – Écosse à 16h15



4ème journée du Tournoi des 6 Nations féminin

Samedi 22 avril 2023 : Irlande – Angleterre

Samedi 22 avril 2023 : Écosse – Italie

Dimanche 23 avril 2023 : France – Pays de Galles à 16h15



5ème journée du Tournoi des 6 Nations féminin

Samedi 29 avril 2023 : Angleterre – France à 14h



Samedi 29 avril 2023 : Italie – Pays de Galles

Samedi 29 avril 2023 : Écosse – Irlande

Mai

Vendredi 19 mai - Finale Challenge Cup

Samedi 20 mai - Finale Champions Cup

Juin

Top 14 - Barrage 1 : samedi 3 juin à 21h05 sur Canal +

Top 14 - Barrage 2 : dimanche 4 juin à 21h05 sur Canal +

Top 14 - Demi-finale 1 : vendredi 9 juin à 21h05 sur Canal +

Top 14 - Demi-finale 2 : samedi 10 juin à 18h sur Canal +

Top 14 - Finale : samedi 17 juin à 21h - Stade de France

Juillet

1ère journée - Rugby Championship : 8 juillet

2e journée - Rugby Championship : 15 juillet

3e journée - Rugby Championship : 29 juillet

Août

Match de préparation - 5 août : France/Écosse

Match de préparation - 12 août : Écosse/France

Match de préparation - 19 août : France/Fidji

Match de préparation - 26 août : France/Australie

Septembre/octobre