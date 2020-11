Quelle charnière face aux Écossais ? Votez pour la composition du XV de France

Ce dimanche, le XV de France affronte l'Ecosse à Murrayfield. Les Bleus seront privés de Romain Ntamack à l'ouverture. Qui sera aligné ? A vos votes.

Le XV de France version Galthié va connaître un gros chamboulement ce dimanche face à l'Écosse dans le cadre de la Coupe d'Automne des Nations. Pour la première fois en 2020, la charnière ne sera pas composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack. C'est une certitude après la blessure du numéro 10 et son remplacement par Louis Carbonel. Les Toulousains avaient jusqu'ici été toujours été alignés par le staff des Bleus. Ce dernier va donc devoir s'adapter ? Qui associer à Dupont, meilleur joueur du Tournoi 2020, et désormais taulier à la mêlée ? Le Bordelais Matthieu Jalibert semble tenir la corde face au jeune Toulonnais, polyvalent au centre et moins expérimenté avec les Bleus que le premier cité. Mais on sait aussi que Thomas Ramos peut jouer à l'ouverture. Il l'a déjà fait avec Dupont. Cependant, il est le seul arrière sur la liste après la blessure de Bouthier. L'encadrement français pourra à nouveau compter sur les vainqueurs des deux premiers matchs de l'automne suite à l'annulation de la rencontre face aux Fidji. Mais il n'est pas impossible qu'il effectue quelques changements dans les lignes. À sa place, que feriez-vous ?