QUALIFICATION COUPE DU MONDE 2023 - Qui peut encore se qualifier, et comment ? On fait le point !

Bon, accrochez-vous : on fait le point sur les qualifications de la Coupe du monde 2023, continent par continent.

AFRIQUE

On fait un point rapide, après la Rugby Africa Cup qu’on a déjà débriefé ici. Huit nations sont encore en lice pour décrocher l’unique ticket continental. Elles s’affronteront dans un an, dans un seul et même lieu toujours indéterminé, à partir de quarts de finale. Ces quarts, les ½ et la finale se disputeront sur un match sec.

Le vainqueur de la finale ira au Mondial 2023, le perdant aura une dernière chance lors du tournoi de repêchage. Voici les affiches :

Namibie - Burkina Faso

Zimbabwe - Côte d'Ivoire

Sénégal - Algérie

Ouganda - Kenya

Qui rejoindra l’Afrique du Sud ?

OCÉANIE

Troisièmes de leur poule en 2019, les Fidji sont déjà qualifiées, à l’instar de l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais depuis cet été, une quatrième nation a composté son billet pour la France : les Samoa. Les coéquipiers d’Ahsee Tuala ont remporté le barrage qualificatif face aux Tonga. Le match aller (42-13) comme le match retour (37-15) ont été parfaitement négociés.

VIDEO. Coupe du monde. Les Samoa se qualifient pour France 2023 aux dépens des TongaEn tant qu’Océanie 1, les Samoans disputeront la poule D avec l’Angleterre, le Japon et l’Argentine.

Pour les Tonga, rien n’est perdu, mais le chemin sera long. Ils disputent ce samedi un dernier barrage continental face… aux îles Cook. À l’origine, les Tonga devaient affronter le vainqueur de la Coupe Océanie. Mais COVID oblige, l’équipe la plus haute dans le classement World Rugby a été directement qualifiée, les îles Cook (53e) devançant la Papouasie-Nouvelle-Guinée (83e) ou Niue (98e).

Le vainqueur de ce barrage continental entre les Tonga et les îles Cook affrontera le vainqueur du championnat d’Asie 2021 (Hong Kong, Malaisie ou Corée du Sud). Une victoire, et c’est la qualification pour la Coupe du monde. Une défaite, et c’est direction le tournoi de repêchage.

ASIE

Le Japon, quart de finaliste en 2019, est automatiquement qualifié, et n’a donc pas besoin de passer par ces éliminatoires. En Asie, il est très difficile de se qualifier pour la Coupe du monde, et World Rugby n’a rien fait pour aller dans le sens inverse.

Seul le vainqueur du championnat d’Asie 2021 gardera une chance d’aller en France. Initialement, le tournoi devait avoir lieu en mai : ce sera finalement pour le mois de novembre, avec seulement trois équipes en lice :

Hong Kong

Corée du Sud

Malaisie

Hong Kong semble favori. Ces nations ne s’affronteront qu’à une seule reprise, mais le vainqueur n’ira pas (tout de suite) au Mondial. Il devra passer par un dernier barrage contre le vainqueur de Tonga - îles Cook. En cas de défaite, une dernière chance sera donnée lors du Tournoi de repêchage.

AMÉRIQUE

Comme pour l’Océanie ou l’Afrique, cet été est décisif pour les qualifications. Dans un premier temps, l’Amérique du Sud est séparée de l’Amérique du Nord. Le Chili, l’Uruguay et le Brésil disputent actuellement un tournoi, d’où le dernier sera définitivement éliminé de la course. Il ne reste plus qu’un match à jouer, entre l’Uruguay et le Brésil ce dimanche.

Chili (5 pts ; 2 matchs) Uruguay (4 pts ; 1 match) Brésil (0 pt ; 1 match)

Attention, retenez bien : le premier de poule sera considéré comme Amérique du Sud 1. Le second comme Amérique du Sud 2.

Le Canada et les Etats-Unis vont, eux, s’affronter en match aller-retour, au mois de septembre. Le vainqueur sera considéré comme Amérique du Nord 1. Le vaincu comme Amérique du Nord 2.

La suite ? Au mois d’octobre 2021, Amérique du Sud 1 (USA ?) et Amérique du Nord 1 (Uruguay ?) s’affronteront en match aller-retour : le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du monde, et reversé dans le groupe de la France.

Dans le même temps, Amérique du Sud 2 (Chili ?) et Amérique du Nord 2 (Canada ?) s’affronteront également en match aller-retour. Le perdant sera définitivement éliminé de la course au Mondial. Le vainqueur affrontera le perdant d’Amérique du Sud/Nord 1 pour le dernier billet du continent américain et une place dans la poule D du Mondial. Si la hiérarchie est respectée, le Canada affronterait dans ce dernier barrage les États-Unis ou l’Uruguay. Le perdant aura droit à une énième chance lors du tournoi de repêchage.

EUROPE

Contrairement aux qualifications de 2019, la Géorgie n’est pas qualifiée après un Mondial japonais plutôt décevant. Reste que les Lelos ne devraient pas manquer la Coupe du monde en France. Pour rappel, les deux premiers du classement combiné du Rugby Europe Championship 2021 et 2022 seront qualifiés pour la Coupe du monde. Pour le moment, voici le classement :

Géorgie (24 pts ; 5 matchs) Portugal (14 pts ; 5 matchs) Roumanie (9 pts ; 4 matchs) Russie (4 pts ; 3 matchs) Espagne (2 pts ; 3 matchs) Pays-Bas (0 pt ; 2 matchs)

La COVID a bouleversé le calendrier et quatre matchs sont encore à disputer (cet automne) pour le mettre à jour avant le début de l’édition 2022. Mais si le Portugal continue sur sa lancée, il pourrait être une des surprises… Le 3e du classement sera le dernier participant au tournoi de repêchage, qui n’avait pas souri à l’Allemagne, il y a deux ans.

TOURNOI DE REPÊCHAGE

C’est utopique, mais projetons-nous un petit peu, en faisant quelques pronostics. Selon World Rugby, le tournoi de repêchage doit avoir lieu en novembre 2022. Avec quelles nations ?

En Europe, si le classement reste le même, et sans tenir compte des matchs en retard, la Roumanie serait de la partie. Le candidat américain pourrait être le Canada, battu par l’Uruguay ou les États-Unis. En 2019, ce sont d’ailleurs les Canucks qui avaient remporté ce tournoi. Concernant le candidat du Pacifique, Hong Kong semble crédible, à moins d’un exploit face aux Tonga. Enfin, en Afrique, puisque la Namibie sera difficile à aller chercher, pourquoi ne pas croire au Sénégal ou à l’Algérie, plutôt qu’au Kenya ?

Le vainqueur de ce tournoi obtiendra le dernier billet pour la Coupe du monde en France.