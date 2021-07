VIDEO. Coupe du monde. Les Samoa se qualifient pour France 2023 aux dépens des Tonga

Ce samedi, les Samoa ont composté leur billet pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France en prenant le meilleur sur les Tonga.

VIDEO - Les All Blacks A-TO-MI-SENT les Tonga 102 à 0 après un duel de hakas surpuissant !Balayées par les All Blacks, les Tonga n'ont guère été plus à la fête face aux Samoa ce samedi avec un revers 37 à 15 à Hamilton. De fait, les Samoa ont validé leur place pour France 2023 après avoir dominé les Tonga sur un score cumulé de 79-28. Ils prennent la place de Océanie 1 et intègrent donc la poule D avec l'Angleterre, le Japon et l'Argentine. Ce sera leur neuvième participation consécutive à la Coupe du monde de rugby. Les Samoans n'ont pas fait dans la dentelle lors de cet affrontement en match aller-retour. Ils avaient remporté la première rencontre 42 à 13.

Ce samedi, ils menaient déjà 20 à 3 à la pause. Et si les Tongiens ont réduit l'écart dans le second acte en revenant à huit longueurs, les Samoa ont fait la différence avec des réalisations de Ed Fidow, Jonathan Taumateine, Stacey Ili et Kalolo Tuiloma

En ce qui concerne les Tonga, il reste encore un espoir. Celui de décrocher le billet attribué pour Asie/Pacifique 1. Les Tonga devront désormais affronter les îles Cook à Pukekohe, en Nouvelle-Zélande le 24 juillet pour avoir le droit d'affronter les vainqueurs de la région asiatique (Hong Kong, Corée du Sud ou Malaisie). S'ils y parviennent, ils intégreront la poule B aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Irlande, de l'Écosse et d’Europe 2.