PRONOSTICS. Une 11e victoire de rang pour la France face à l'Australie ?

La France débute sa tournée de novembre face à l'Australie. Un solide adversaire mais à la portée de Bleus. Le même jour, l'Irlande recevra l'Afrique du Sud, futurs adversaires des Tricolores. Un choc qui sera riche d'enseignements pour la France. Il y aura d'autres représentants tricolores sur le pont samedi. On joue en effet une demi-finale de Coupe du monde entre les Bleues et les Néo-Zélandaises. Un match à ne pas rater. N'oublions pas le championnat avec un Toulouse/Paris intéressant ainsi qu'un Toulon vs Montpellier qu'on espère spectaculaire.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS France 28 14 Australie Irlande 27 17 Afrique du Sud Angleterre 32 19 Argentine Nouvelle-Zélande 21 22 France

Toulouse 18 15 Paris Lyon 21 16 Castres

Toulon 26 14 Montpellier

France vs Australie

Les Bleus n'ont battu l'Australie que trois fois depuis 2005. Mais ils sont plus en confiance que jamais après dix succès de rang. Le match ne sera pas facile mais le talent des Tricolores va faire la différence dans ce premier test de l'automne.

Irlande vs Afrique du Sud

Le match du week-end pour beaucoup d'observateurs. Le premier du classement mondial face aux champions du monde, il y a de quoi être excité avant ce choc. Il y aura du très beau monde sur la pelouse de Dublin et on peut s'attendre à du spectacle.

Angleterre vs Argentine

Les Argentins ont réalisé un vrai exploit cet été en battant les Néo-Zélandais. Vont-ils remettre le couvert en Angleterre ? Ce n'est pas impossible. Mais les Anglais ne vont pas se laisser faire si facilement.

Nouvelle-Zélande vs France

Le match le plus important de l'année pour les Bleues (avant la finale, bien sûr). Les Françaises restent sur deux victoires probantes sur les Néo-Zélandaises. Mais c'était il y a un an avec un groupe bien différent. Devant leur public, les Kiwis vont vendre chèrement leur peau.

Toulouse vs Paris

Les Parisiens pourraient bien infliger leur première défaite de la saison à domicile aux Toulousains. En l'absence de ses nombreux internationaux, le leader du championnat est vulnérable. Mais il n'est pas non plus dépourvu de talents.

Lyon vs Castres

Castres a déjà battu Lyon sur sa pelouse, mais sur un score des plus étriqués, 15 à 14. Les Lyonnais sont en confiance après trois victoires de rang et devraient s'imposer devant leur public.

Toulon vs Montpellier

Toulon, c'est très solide à domicile cette saison. À l'inverse, le champion de France a toutes les peines du monde à s'imposer en déplacement. Le match sera animé, mais les locaux vont l'emporter.