PRONOSTICS. Toulouse ou La Rochelle, qui rejoindra Castres en demi-finale ?

Ce week-end, on joue les barrages du championnat de France de première division. Qui rejoindra Castres et Montpellier, déjà qualifiés ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. C'est l'heure des barrages ! La Rochelle, championne d'Europe, défie Toulouse, champion de France en titre. Un match au sommet en guise de finale avant l'heure entre formation qui rêve de soulever le Brennus à la fin de la saison. Dans l'autre match, le Racing 92 défie Bordeaux-Bègles. L'incertitude plane quant au vainqueur de ces deux rencontres. Qui accèdera aux demies affrontera Castres et Montpellier ? On ne sait également pas qui jouera en première division entre Mont-de-Marsan et Perpignan. Un Access Match sous tension.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Toulouse 24 20 La Rochelle Bordeaux 21 12 Racing 92 Mont-de-Marsan 19 23 Perpignan Auckland 37 21 Brumbies Saracens 25 14 Harlequins Leicester 23 15 Northampton

Toulouse vs La Rochelle

Ce remake de la finale de l'an dernier est plus indécis que jamais. Les Rochelais ont décroché leur première étoile européenne et on ne sait pas dans quel état physique et mental ils seront. En face, les Toulousains ont non seulement l'expérience, mais ils ont retrouvé leur état de forme. Les locaux devraient l'emporter après un match disputé.

Bordeaux vs Racing 92



Deux formations dans une dynamique qui ne sent pas vraiment la pleine confiance. Les Bordelais ont perdu leur dernier match contre Perpignan. Ce qui a eu le mérite d'énerver passablement leur entraîneur. Les joueurs ont des choses à se faire pardonner. Attention au faux pas face à des Racingmen qui viendront avec moins de pression à Bordeaux.

Mont-de-Marsan vs Perpignan

Les Montois ont perdu la finale d'accession à l'élite face à Bayonne. Tandis que les Catalans restent sur un succès probant contre Bordeaux. L'état d'esprit n'est pas le même de chaque côté. Jusqu'à présent, aucune formation de première division n'a remporté cet Access Match. Mais Perpignan va faire mentir les stats.

Auckland vs Brumbies

La franchise néo-zélandaise a dominé la concurrence de la tête et des épaules. Les Australiens ne semblent pas avoir les armes pour faire douter la machine d'Auckland. Surtout, tout le monde rêve de voir une finale face aux Crusaders, lesquels ont battu les Chiefs dans l'autre demie. Il n'y aura pas de surprise dans ce match avec un succès des locaux.

Saracens vs Harlequins

Après un passage en deuxième division anglaise, les Saracens ne prennent à rêver à un nouveau sacre. Deuxièmes à l'issue de la saison régulière, ils ont toutes les armes offensives, et l'expérience pour se hisser en finale. Mais attention aux Quins qui ont montré de très belles choses cette saison, notamment en Coupe d'Europe.



Leicester vs Northampton

Le leader du championnat est favori dans ce match. Les Tigres n'ont perdu que quatre matchs cette année en Angleterre. S'ils n'ont pas pu aller en finale de la Coupe d'Europe, ils semblent bien partis pour décrocher le titre au niveau local. En face, Northampton n'a pas été très convainquant cette année avec dix revers en 24 journées.



