PRONOSTICS. TOP 14. Toulouse va-t-il renforcer sa place de leader à Lyon ?

Le Stade Toulousain va-t-il s'imposer à Lyon ? C'est un des pronostics que nous vous proposons avec notre partenaire Winamax.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax sur les matchs du Tournoi des 6 Nations. Cette semaine, le Tournoi des 6 nations fait relâche. Place au Top 14 et à la lutte à distance que se livrent le Stade Toulousain et le Stade Rochelais pour la première place. On n'oublie pas la Pro D2 avec Vannes, leader du classement, qui reçoit Nevers.

Lyon - Stade Toulousain (SAMEDI 20 FÉVRIER - 21H05)

Le leader du championnat se déplace chez des Lyonnais qui pour l'heure sont hors des places qualificatives. Deux formations dans une dynamique totalement différente. Toulouse n'a plus perdu un match depuis novembre dernier. Tandis que Lyon enchaîne les revers, notamment à domicile avec des succès de Pau ou encore Castres. La réception des Toulousains ne présage rien de bon donc.

Le pari sûr : double chance, victoire du Stade Toulousain ou match nul, cote à 1,76.

Le pari audacieux : 4,60, c'est la cote si le Lyon OU gagne de 8 à 14 points.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Vannes - Nevers (VENDREDI 19 FÉVRIER - 18H45)

Vannes, leader de Pro D2, a l'occasion ce vendredi soir de conserver la tête du classement. Les Bretons sont sous la menace de l'USAP avec qui ils se tirent la bourre depuis plusieurs semaines déjà. Les Catalans vont défier la lanterne rouge du championnat, le SA XV et pourraient reprendre la première place en cas de succès. Mais le RCV entend bien faire un deux sur deux face à l'USON après la victoire à l'aller.

Le pari sûr : Vannes en tête à la pause et au coup de sifflet final, cote à 1,48.



Le pari audacieux : succès des visiteurs coté à 4,10.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Et si les Rochelais profitaient du déplacement du Stade Toulousain à Lyon pour reprendre la place de leader ? Trois points séparent les deux formations. Les Maritimes restent sur une belle victoire à Toulon et voudront capitaliser dessus à la maison. D'autant plus que les Parisiens ont pour leur part été battus à Montpellier puis à l'UBB. Avant la réception d'Agen, lanterne rouge du Top 14, on imagine que le Stade Français n'a pas ciblé ce match pour engranger des points. Ils ne seraient pas contre un point de bonus défensif car la 6e place n'est qu'à quatre longueurs.

Le pari sûr : quelle période verra le plus de points ? Cote à 1,74 pour le 2e acte.

Le pari audacieux : 8,50, la cote pour un succès du Stade Français.



POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.