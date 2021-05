PRONOSTICS. Top 14. Toulon peut-il chambouler le classement en s'imposant à Clermont ?

On approche de la fin de la saison régulière en Top 14 mais surtout en Pro D2. Cependant, rien n'est encore fait concernant le classement final.

La saison régulière se termine ce vendredi soir en Pro D2. Mais on ne connaît pas encore les affiches des phases finales. Il y a aussi de l'incertitude en Top 14 avec une lutte féroce pour les places qualificatives. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Clermont - Toulon samedi 8 mai - 21h05 )

Un point sépare Clermont, 4e, de Toulon, 5e. Quant au Racing, il n'est qu'à une longueur devant. Autant dire que cette 24e journée pourrait déboucher sur de nombreux changements au classement. Tous les points vont compter en vue des phases finales. Même le Stade Rochelais, deuxième n'est pas à l'abri. La course est lancée !



Le pari sûr : Clermont gagne d'au moins 15 points, cote à 2,05.



Le pari audacieux : Les Toulonnais ne sont pas favoris, cote à 5,60.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Perpignan - Vannes ( vendredi 14 mai - 18h30 )



Le hasard du calendrier veut que l'USAP et le Vannes se rencontrent pour la dernière journée de la saison régulière. Les deux formations ont dominé tout le championnat et pourraient bien se retrouver en finale pour une place en Top 14. Perpignan connaît bien l'élite et espère la retrouver. Pour Vannes, ce serait une première historique. Ce match pourrait être une répétition grandeur nature, mais les deux formations pourraient tout aussi bien cacher leur jeu avant les matchs couperets.



Le pari sûr : un essai de Jean-Bernard Pujol ? Cote à 1,70.



Le pari audacieux : cote à 10,50, l'outsider, c'est clairement Vannes.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Après avoir joué chacune de leur côté, les franchises australiennes et néo-zélandaises se retrouvent pour le Super Rugby Trans-Tasman. Les Crusaders, vainqueurs du Super Rugby kiwi, vont-ils faire la passe de deux ? Les Chiefs, finalistes, espèrent bien poursuivre sur leur lancée. Ce samedi, ils se déplacent du côté de la Western Force. Une franchise qui avait été exclue de la compétition dans sa version normale, mais qui s'est refait la cerise depuis son retour au sein du Super Rugby australien.

Le pari sûr : essai de Shaun Stevenson, cote à 1,70.



Le pari audacieux : La Force n'est pas favorite avec une cote à 6,75.



Pour parier sur ce match, c'est par ici

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.