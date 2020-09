[PRONOSTICS] Top 14 - Qui de Clermont ou Toulouse va parfaitement lancer sa saison ?

La saison 2020/2021 de Top 14 débute ce vendredi soir. C'est le moment de reprendre les bonnes habitudes en faisant quelques pronostics avec Winamax.

"Guess who's back, back again", chantait Eminem en 2002. Et oui, le Top 14 est bien de retour après des mois d'arrêt et d'inquiétude. Bien que la rencontre d'ouverture de la saison 2020/2021 ait été reportée pour cause de Covid-19, il y aura bien des matchs ce week-end. Et ce même si plusieurs cas positifs laissent planer un doute sur certains d'entre eux. On va donc partir du principe qu'il n'y aura pas de nouveaux reports et placer quelques pronostics avec notre partenaire Winamax.

La Rochelle - Toulon ( SAMEDI 5 SEPTEMBRE - 15H15)

Première à Deflandre : le stade ne sera pas complet pour ce premier match de la saison. La faute au Covid-19 et à la jauge. Le Stade Rochelais a tout de même réussi à avoir une dérogation pour dépasser la limite de 5 000 supporters. Espérons pour ceux qui auront la chance d'être présent que le spectacle sera au rendez-vous. La Rochelle n'a pu jouer qu'un match amical contre Toulouse, et a pris la foudre (38 à 0). Toulon a fait match nul face à Grenoble avant de dominer Aix-en-Provence.

Le pari sûr : les Rochelais devant leur public, certes épars, vont l'emporter. Cote à 1,45.

Le pari audacieux : un match nul pour commencer la saison ? La cote est à 19.

Clermont - Stade Toulousain ( DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 21H00 )

C'est le choc de cette première journée. Malgré des cas de Covid-19 dans les rangs toulousains, ce match devrait avoir lieu. Le Stade a dominé son sujet en amical tandis que l'ASM a perdu son seul match joué à Bordeaux. Pas de quoi avoir des certitudes. Mais une chose est sûre, l'envie est là, et dans les deux camps.

Le pari sûr : si vous ne voyez pas Toulouse gagner par au moins 9 points d'écart, ce prono est pour vous. Cote à 1,10. Difficile de faire plus sûr.

Le pari audacieux : Le Stade Toulousain peut-il créer la surprise ? Du moins à la pause avant une victoire des l'ASM. Cote à 5,40.

Northampton Saints - Exeter Chiefs (VENDREDI 4 SEPTEMBRE - 20H45)

Outre-Manche, la Premiership a fait le choix de terminer l'exercice 2019/2020 avant de basculer sur la nouvelle saison. Pour l'heure, ce sont les Chiefs qui dominent les débats avec 14 longueurs d'avance sur Sale. Ce vendredi, ils déplacent chez les Saints qui sont en course pour les phases finales. Mais Exeter en 2019/2020, c'est seulement quatre défaites. L'ancienne équipe de Louis Picamoles a de quoi avoir peur.

Le pari sûr : pas trop joueur ? La cote pour un essai de A. Tuala ou T. O'Flaherty ou Corey Baldwin est à 1,19.

Le pari audacieux : malgré leur domination sur le championnat anglais, la victoire des Chiefs n'est cotée qu'à 2,15.

