[PRONOSTICS] Sevu Reece sera-t-il le meilleur marqueur du Super Rugby Aotearoa ?

Le Super Rugby entame sa 2e journée avec deux belles affiches. Qui sera sacré meilleur marqueur de ce nouveau championnat ?

Il est actuellement le seul championnat que les amateurs de balle ovale peuvent se mettre sous l'aisselle. Si les autres championnats européens semblent bien partis pour une reprise en septembre, la Nouvelle-Zélande a dû se réinventer pour faire face aux directives liées au coronavirus. De plus, le pays au long nuage blanc a vaincu le COVID-19 en ne recensant plus aucun cas actif depuis presque 3 semaines. Le public a pu revenir, et en nombre, dans les stades pour supporter leurs équipes dans un championnat 100 % All Black. On a pu compter 750 000 fans devant les écrans lors de la première journée. Place à la suivante avec les pronostics de notre partenaire Winamax.

Les Blues, la grosse écurie cette année, a recruté une équipe capable de gagner la Coupe du monde si elle était une sélection nationale. Beauden Barrett et Dan Carter sont les choix que l'entraîneur Leon MacDonald. Problème de riches. En face, les Waikato Chiefs partaient bien avec 4 victoires avant l'arrêt de la saison. Ils sont tombés à un point face aux Highlanders et le drop de Bryn Gatland.

Super Rugby - Bryn Gatland crucifie les Chiefs de papa Warren à la dernière minute [VIDEO]

Le pari sûr : victoire des Chiefs à la maison. Après avoir perdu d'un seul point et sur un drop, ils pourraient faire tomber les Blues à domicile. Cote à 1,60.

Le pari audacieux : victoire des Blues et leur armada. Ils ont déjà remporté la première journée face aux Hurricanes de 10 points. Cote à 2,10.

Hurricanes - Crusaders

Super Rugby - Barrett chambré par ses anciens coéquipiers après l'essai d'ailier de Coles [VIDÉO]

C'est la confrontation du fond de tableau après une seule journée, même si les Crusaders étaient exempts de match. Les Hurricanes sont tombés chez les Blues sans bonus défensif. Ils devront s'armer pour rattraper le tir et ne pas prendre trop de retard dans un championnat avec seulement 10 journées. De leur côté, les Crusaders sont une formation en pleine reconstruction, ils devront également lancer au mieux leur saison avec un déplacement loin d'être facile.

Le pari sûr : victoire des Crusaders. Pourquoi ? Parce qu'ils rentreront dans cette compétition avec un avantage qui peut être un désavantage si la préparation n'a pas été optimale : celui de ne pas avoir joué la semaine dernière. Cote à 1,31.

Le pari audacieux : victoire des Hurricanes à domicile après un mauvais départ. Ils voudront coller au plus vite au haut du tableau dans ce championnat qui ressemble plus à un sprint qu'un marathon. Cote à 3,05 !

Meilleur marqueur d'essai

Winamax te permet déjà de placer un pronostic sur le meilleur marqueur d'essai à la fin du Super Rugby Aotearoa. Et les côtes sont plutôt intéressantes ! Le Super Rugby se veut spectaculaire avec une pluie d'essais à chaque journée. Alors pourquoi ne pas prendre le filon et mettre une petite pièce sur celui qui finira meilleur marqueur après 10 journées ? Si Ben Lam est bien parti avec une première réalisation, il manquera 2 journées de Super Rugby pour rejoindre l'UBB.

Le pari sûr : Sevu Reece. Si on vous dit finisseur, vous pensez desuite à cet ailier. Si Rieko Ioane vous vient à l'esprit, sa cote est à 10. La cote de Reece est à 7,00, plus sûr.

Le pari audacieux : il est audacieux, mais c'est un joueur essentiel des Chiefs. Véritable plaque tournante, il peut devenir le meilleur marqueur cette saison. La cote d'Anton Lienert-Brown est de 23 !

