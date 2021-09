PRONOSTICS. Les Rochelais vont-ils vaincre le signe indien face au Stade Toulousain ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax à l'occasion de la première journée de Top 14. Au programme, un remake de la finale de l'an passé.

Le Top 14 est de retour ! La qualification pour les phases finales ainsi que la lutte pour le maintien se jouent dès la première journée. Au sein de ce championnat ultra-compétitif, le moindre point aura son importance. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Cette affiche n'est pas la plus sexy de cette première journée, mais elle n'en reste pas moins cruciale. Ces deux formations pourraient bien se battre pour une place en Top 14 à la fin de la saison. Il est donc important aussi bien pour le promu que pour le CAB d'engranger des points. Les Brivistes n'ont pas le droit à l'erreur dès l'entame. Tandis que les Catalans auront à coeur de ne pas manquer leur retour dans l'élite.

Le pari sûr : victoire de Brive ou match nul, cote à 1,21.



Le pari audacieux : cote à 3,50 pour un succès de l'USAP.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Un derby d'entrée, rien de tel pour lancer la saison de ces deux équipes aux objectifs très élevés. Le Racing reste sur une victoire probante en barrage il y a quelques mois. Cependant, il ne faut pas oublier que les Parisiens étaient allés s'imposer sur la pelouse des Franciliens en mai dernier.



Le pari sûr : victoire du Racing 92 coté à 1,75.



Le pari audacieux : le Stade Français en tête à la pause puis succès du Racing 92, cote à 5,80.



Pour parier sur ce match, c'est par ici



Ce remake de la finale du Top 14 (et de la Champions Cup) sent bon la poudre. Les Maritimes restent sur cinq revers de rang face aux Toulousains. Ils n'ont plus battu les hommes de Mola depuis deux ans. Il y a donc de la revanche dans l'air. Battre le Stade d'entrée serait pour eux un moyen de tourner la page de la saison dernière. Surtout si le champion se déplace avec ses cadres.

Le pari sûr : succès des Rochelais, cote 1,60.



Le pari audacieux : le Stade Toulousain gagne de 8 à 14 points, cote à 6,25.



Pour parier sur le vainqueur du Top 14, c'est par ici

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.