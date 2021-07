[PRONOSTICS] Les Blacks, les Boks et l'Angleterre de retour : qui va assurer, qui va trembler ?

Fini le Top 14, le Super Rugby ou la Premiership : place au rugby international, pour notre plus grand plaisir.

PROGRAMME TV. Sur quelle chaîne et à quelle heure pour retrouver les All Blacks, les Springboks et les Lions ?

Et c'est reparti pour le rugby international ! Ce week-end nous offre quelques chocs, qui plus est entre nations de deux hémisphères différents. Que ça faisait longtemps... Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Très peu de suspense dans ce match. Le seul doute concerne la forme des Boks, qui n'ont plus joué ensemble depuis la finale de coupe du monde (remportée) en 2019 face à l'Angleterre. Les coéquipiers de Frans Steyn doivent monter en puissance, avant de défier les Lions britanniques et irlandais.

Le pari sûr : il va y avoir des points inscrits dans ce match... Plus de 44,5 ? Cote à 1,16.

Le pari audacieux : probablement en difficulté, la Géorgie. Alors, pourquoi ne pas miser sur un doublé de Willie Le Roux ? Cote à 5.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !



Là non plus, cette rencontre ne laisse place qu'à peu de suspense. Parce qu'il s'agit de la Nouvelle-Zélande. Et qu'en face, les Tonga ne sont pas au complet... Battre les Kiwis semble mission impossible.

Le pari sûr : un essai de la pépite néo-zélandaise, Will Jordan. Cote à 1,10.

Le pari audacieux : une victoire des Tonga. Cote à 30, même si on l'aurait mise à 300.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !



L'Angleterre défie les Etats-Unis, le jour de la fête nationale américaine. Privé de ses meilleurs éléments (tous retenus par les Lions), le XV de la Rose part néanmoins très largement favori pour cette rencontre. Ce sera l'occasion de voir l'excellent Marcus Smith à l'ouverture. Même les Avengers ne pourraient pas l'arrêter en ce moment...

Le pari sûr : l'Angleterre l'emporte, avec moins de 25,5 points d'écart au tableau d'affichage. Cote à 1,20.

Le pari audacieux : et pourquoi pas un nul ? Cote à 70.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

