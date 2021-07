PROGRAMME TV. Sur quelle chaîne et à quelle heure pour retrouver les All Blacks, les Springboks et les Lions ?

Première victime du COVID, édition Summer 2021 : l'Ecosse ! Touché par plusieurs cas positifs parmi les joueurs et le staff, le XV du Chardon ne disputera pas de rencontre ce week-end, alors qu'il devait défier la Roumanie. Pour rappel, l'Ecosse - privée de ses meilleurs joueurs, sélectionnés avec les Lions - avait déjà dû annuler son premier test face à l'Angleterre.

The Summer Tour fixture against @RugbyRomania next Saturday has been called off following confirmation that several members of the Scotland men’s camp have tested positive for COVID-19.



All players and staff remain in isolation as per Scottish Government guidelines.