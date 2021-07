International. Les Blacks avec Mo'unga en 10 et Barrett sur le banc pour défier les Tonga

La Nouvelle-Zélande défiera les Tonga ce samedi à Auckland. Ian Foster en a profité pour procéder à une revue d'effectif avant de se confronter aux Fidji.

La Nouvelle-Zélande affrontera les Tonga ce samedi à Auckland. Pour ce match, le sélectionneur des All Blacks Ian Foster, en a profité pour innover. Après une saison au Japon, Beauden Barrett débutera la rencontre sur le banc, alors que Richie Mo'unga, stratosphérique avec les Crusaders endossera le numéro 10. Damian Mckenzie retrouvera sa place d'arrière tandis que le phénomène Will Jordan glissera à l'aile.

Devant, Sam Whitelock sera promu capitaine et formera la deuxième-ligne avec Scott Barrett. Enfin, on note que 4 joueurs fêteront leur première sélection face aux joueurs de l'archipel. Il s'agit de Quinn Tupaea, titulaire au centre de l'attaque, ou de George Bower, Ethan Blackadder et Finlay Christie, tous les trois sur le banc.