PRONOSTICS. La Rochelle/Montpellier : La victoire pour le champion d'Europe ou le champion de France ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Le championnat de France de première division fait son retour pour notre plus grand plaisir. De superbes affiches au programme avec notamment La Rochelle vs Montpellier et UBB vs Toulouse. Ce week-end, la Nouvelle-Zélande jouera très gros contre les Argentins tandis que les Australiens voudront faire la passe de deux contre les Sud-Africains. Découvrez nos pronostics.



Nouvelle-Zélande vs Argentine

Une semaine après sa défaite historique face aux Argentins, les Néo-Zélandais se retrouvent au pied du mur. Une réaction est attendue. Le sélectionneur joue sa place mais il n'est pas le seul. Un succès se profile pour les locaux mais il ne va pas calmer les critiques.

Australie vs Afrique du Sud

2022 n'est pas une grande année pour les Australiens. Mais en battant les Sud-africains la semaine passée, ils ont repris confiance. Ce match retour devrait à nouveau leur sourire mais ce ne sera pas sans combattre.

Racing 92 vs Castres

Premier match de la saison. Les Racingmen et les Castrais ouvrent le bal. Les repères seront-ils au rendez-vous ? On peut craindre un match fermé et des fautes de main. Une rencontre dont les locaux devraient sortir vainqueur.

Pau vs Perpignan

Le match de la peur ? C'est beaucoup trop tôt pour employer ce terme. Mais ce match, bien que joué lors de la première journée, aura son importance au moment de faire les comptes en fin de saison. Un match que les Palois seraient inspirés de gagner.

Paris vs Clermont

Les Parisiens sont en quête de rachat après des saisons bien ternes. Les supporters attendent bien plus de leur équipe compte tenu de la qualité des joueurs. A Clermont, c'est un peu la même histoire. Le score devrait être serré.

La Rochelle vs Montpellier

Le champion de France face au champion d'Europe en titre ! Quelle affiche ! Ce pourrait être celle de la finale. Dans quel état de forme seront les deux champions ? Auront-ils récupéré mentalement et physiquement ? On espère voir un match animé et accroché pour le spectacle.

Pariez sur ce match

Bordeaux vs Toulouse

Certainement l'une des rivalités de ces dernières années. Bordelais et Toulousains s'affrontent dès la première journée pour notre plus grand plaisir. Les internationaux seront au rendez-vous dans ce choc aux allures de phase finale. La première manche devrait revenir aux Bordelais.