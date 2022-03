PRONOSTICS. La France va-t-elle faire tomber l'Angleterre et glaner le Grand Chelem ?

Découvrez les grilles de la rédaction avec notre partenaire Winamax, avec notamment la rencontre France - Angleterre.

Nouveau rendez-vous pronostics avec notre partenaire Winamax. Cette semaine dans la grille de la rédaction, focus sur les matchs en retard de la première division ainsi que sur les rencontres du Tournoi et même de l'hémisphère sud. Pour Toulouse, la réception de Montpellier sera primordiale pour regagner le Top 6, alors que La Rochelle, qui le devance d'un rien, aura un déplacement difficile à Toulon. Au niveau international, vous le savez, la France va jouer le Grand Chelem face à l'Angleterre, LE match de ce week-end.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Toulouse 20 16 Montpellier Toulon 25 20 La Rochelle France 20 13 Angleterre Irlande 27 13 Ecosse Pays de Galles 43 15 Italie Béziers 20 20 Montauban Canberra 23 25 Brisbane Fidji Drua 30 26 Perth Sydney 28 16 Melbourne

Toulouse vs Montpellier

Montpellier, premier, déroule cette saison. L'an dernier, les Héraultais s'étaient imposés en Haute-Garonne mais cette fois, dans un contexte complètement différent, nous voyons Toulouse l'emporter. Pas le même enjeu pour les deux formations, au vrai. Ici, l'enjeu sera de réintégrer le Top 6 pour les Toulousains. Avant le retour des internationaux.

Toulon vs La Rochelle

Toulon va mieux depuis quelques semaines. Sa victoire bonifiée à Biarritz lui a fait le plus grand bien et sa défaite d'une courte tête à Montpellier confirme le regain de forme des Varois. Une nouvelle victoire et les hommes de la Rade pourront souffler avec la zone rouge. Ce qui leur donnera un supplément de motivation à domicile face aux Rochelais, 6èmes.

France vs Angleterre

Une victoire pour un Grand Chelem ! Voilà l'enjeu de la rencontre de samedi soir. À ce titre et au vu des prestations des deux formations depuis le début de la compétition, les Bleus sont les favoris. À Paris, ils auront en plus de cela 80 000 spectateurs qui pousseront derrière eux...

Irlande vs Ecosse

L'un des favoris de la compétition face à l'un des principaux outsiders. Des dynamiques différentes, aussi. Alors qu'elle peut encore espérer remporter le Tournoi, nous voyons l'Irlande dominer assez largement l'Écosse à Dublin. Peut-être même en empochant le bonus offensif, au bout du compte.

Pays de Galles vs Italie

Dernière sortie pour des Gallois qui voudront faire plaisir à leur public après un Tournoi décevant. Et cela passe par une victoire bonifiée face à l'Italie et du jeu, enfin ! Difficile de prévoir un scénario à cette rencontre même si à la fin, l'écart devrait être large.

Béziers vs Montauban

Quitte ou double ! Si Montauban l'emporte, les hommes en vert intégreront le Top 6 tant convoité. À l'inverse, si Béziers l'emporte, il sortira du ventre mou et pourra espérer accrocher le haut de tableau dans les semaines à venir. Bref, un match reporté qui vaut de l'or. Et deux équipes si proches que l'on verrait bien la grosse cote du week-end, et un match entre ces deux formations.

Pariez sur ce match

Canberra vs Brisbane

Les deux plus grosses équipes australiennes s'affrontent ! Et si les locaux sont invaincus, nous voyons bien les hommes de Brisbane, avec leur armada offensive, les faire tomber pour la première fois de la saison.

Fiji Drua vs Perth

L'équipe fidjienne de la principale compétition de l'hémisphère sud montre de très belles choses depuis le début de la compétition. Si elle n'a gagné qu'une fois pour l'instant, elle pose des problèmes à tous ses adversaires avec ses magiciens et apprend à chacune de ses sorties. Là, nous voyons donc l'équipe basée en Australie s'imposer ce week-end, face à la formation la plus à l'Ouest du pays.

Sydney vs Melbourne

À domicile, les hommes du New South Wales devraient l'emporter face à l'équipe australienne la plus faible cette saison. Après avoir perdu de nombreux cadres à l'intersaison, la franchise de Melbourne n'a malheureusement pas les armes pour lutter pour la qualification cette année, elle qui n'a d'ailleurs toujours pas gagné.