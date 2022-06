PRONOSTICS. Fin de saison pour Toulon ou l'aventure continue ?

Ce dimanche, Toulon joue sa saison face au Racing 92. Les Toulonnais sont dans l'obligation de s'imposer pour espérer jouer la phase finale.

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. On joue la dernière journée de championnat et les enjeux sont énormes ! Certains clubs visent une qualification directe en demi-finale tandis que plusieurs formations sont toujours en lice pour une place dans le Top 6. Il va y avoir des déçus, c'est une certitude. En bas du classement, on ne sait pas encore qui accompagnera Biarritz en Pro D2. Pour l'heure, c'est Perpignan qui jouera l'Access Match mais Brive n'est pas à l'abri ! À vos pronos !



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Pau 20 15 Castres Racing 92 24 17 Toulon Perpignan 21 30 Bordeaux Lyon 12 20 La Rochelle Toulouse 45 13 Biarritz Paris 25 13 Brive Clermont 23 17 Montpellier

Pau vs Castres

Les Palois n'ont plus rien à jouer, si ce n'est terminer la saison par une victoire devant leur public. En revanche, les Castrais peuvent potentiellement aller chercher la deuxième place du classement, occupée par les Bordelais. On n'imagine pas les locaux lâcher le match mais les visiteurs vont venir avec la ferme intention de gagner.

Racing 92 vs Toulon



L'une des affiches de cette 26e journée. Les Varois ont laissé filer le titre dans la Challenge Cup face à Lyon. Leur objectif désormais, c'est la qualification pour la phase finale. Auront-ils les ressources physiques pour s'imposer face au Racing 92 ? Les Franciliens ne sont pas assurés d'être qualifiés et devraient s'imposer.

Perpignan vs Bordeaux

Les Bordelais occupent actuellement la deuxième place du classement. Ce qui leur assure une qualification pour les demies. Mais ils sont sous la menace de Castres. Pour s'éviter un match de barrages supplémentaire, ils doivent marquer des points face aux Catalans. Mais ces derniers ont eu un objectif clair : sortir de la zone rouge.

Lyon vs La Rochelle

Le gros match du week-end entre les deux formations qui ont remporté la Challenge Cup et la Champions Cup. Après avoir fêté le titre, les Lyonnais et les Rochelais ont rapidement dû se refocaliser sur le championnat. Quatrièmes, les Maritimes pourraient sortir du Top 6, tandis que Lyon espère y entrer. La lutte sera féroce.

Toulouse vs Biarritz

Les Basques n'ont plus rien à jouer et devraient largement subir les assauts des Toulousains. Ces derniers ont une place à défendre dans le Top 6. Un succès bonifié devrait leur offrir un barrage à domicile. Éliminés en coupe d'Europe, les champions en titre ont eu le temps de se reposer pour terminer la saison en pleine bourre.



Pariez sur ce match

Paris vs Brive

Les Parisiens n'ont plus rien à jouer cette saison mais ils voudront terminer l'exercice 2021/2022 sur une bonne note. Notamment pour ceux qui quitteront le club à la fin de la saison ou raccrocheront les crampons. Les visiteurs, eux, jouent très gros sur ce dernier match. Douzièmes, ils espèrent engranger un maximum de points pour éviter de terminer au 13e rang.



Pariez sur ce match

Clermont vs Montpellier

Mathématiquement, les Auvergnats peuvent se qualifier pour la phase finale. Mais ils ont manqué de constance durant toute la saison. Devant leur public, les joueurs partants voudront tout donner avant de rejoindre un autre club. En face, Montpellier, leader, pourrait sortir des deux premières places synonymes de demi-finale automatique.



Pariez sur ce match